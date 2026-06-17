Edremit'te kent lokantası, kafe ve çay bahçesi açıldı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde belediye tarafından yapımı tamamlanan kent lokantası ve Altınkum Çınaraltı halk çay bahçesinin açılışı yapıldı.





Faruk Serpil Parkı'nda Edremit Belediyesi Kent Lokantası ve Kent Kafe ile çay bahçesinin açılışı gerçekleştirildi.



Toplam 700 metrekarelik alanda hizmet verecek tesisin zemin katında aynı anda 250 kişinin yemek yiyebileceği kent lokantası, üst katında ise 300 metrekarelik kent kafe yer alıyor.



İşletmede hafta içi her gün saat 12.00 ile 15.00 arasında vatandaşlara hizmet verilecek. Üç çeşit yemek, tatlı ve meyveden oluşan haftalık menü 100 liradan satılacak. Kafe ise her gün 07.30 ile 24.00 saatleri arasında açık olacak.



Açılış nedeniyle lokanta ve kafede yiyecek ve içecekler vatandaşlara ilk gün ücretsiz olarak ikram edildi.



Açılış törenine, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin, Edremit Kent Konseyi Başkanı Abdullah Soykan, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.



