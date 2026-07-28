Edremit'te kuyuya düşen koyun itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 10 metre derinlikteki kuyuya düşen koyun, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Altınkum Mahallesi 1154 Sokak'taki bir arazide bulunan 10 metre derinliğindeki kuyuya bir koyunun düştüğünü fark eden vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Edremit Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu kuyudan çıkarılan koyun, sahibine teslim edildi.

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