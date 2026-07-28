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        Edremit'te kuyuya düşen koyun itfaiye ekiplerince kurtarıldı

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde 10 metre derinlikteki kuyuya düşen koyun, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2026 - 13:27 Güncelleme:
        Edremit'te kuyuya düşen koyun itfaiye ekiplerince kurtarıldı

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde 10 metre derinlikteki kuyuya düşen koyun, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Altınkum Mahallesi 1154 Sokak'taki bir arazide bulunan 10 metre derinliğindeki kuyuya bir koyunun düştüğünü fark eden vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Edremit Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.


        Ekiplerin çalışması sonucu kuyudan çıkarılan koyun, sahibine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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