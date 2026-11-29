Fırınlarda kalan hamur işleri martıların sofrasına dönüşüyor
Balıkesir'de bir vatandaş fırınlarda değerlendirilmeyen hamur işlerini sahile götürerek martılarla paylaşıyor. Vatandaşın bu davranışı sahilde renkli görüntüler oluşturuyor.
Balıkesir'de bir vatandaş fırınlarda değerlendirilmeyen hamur işlerini sahile götürerek martılarla paylaşıyor. Vatandaşın bu davranışı sahilde renkli görüntüler oluşturuyor.
Fırınlarda gün sonunda kalan hamur işleri, bu kez martıların beslenmesine katkı sağlıyor. Erkan Bulut isimli vatandaş, fırınlarda kalan ve değerlendirilmeyen hamur işlerini sahil kenarına götürerek martılara veriyor. Deniz kıyısında martıları besleyen Bulut'un çevresinde kısa sürede çok sayıda martı toplanıyor. Elindeki yiyecekleri kuşlarla paylaşan Bulut'u gören martılar, su üzerinde ve sahil boyunca yiyecek bulabilmek için hareketleniyor. Martıların yiyecek kapma mücadelesi ise renkli görüntülere sahne oluyor.
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