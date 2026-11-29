Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda, orman personelinin mesleki bilgi ve uygulama becerilerinin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen İşletme ve Pazarlama ile Orman İdaresi ve Planlama eğitimleri tamamlandı.

Gönen ve Balıkesir Orman İşletme Müdürlüklerinde gerçekleştirilen eğitim programları, Orman Bölge Müdür Yardımcısı İbrahim Metin yönetiminde düzenlendi. Eğitimlere orman işletme şefleri, orman muhafaza memurları ve sahada görev yapan personel katıldı.

Teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirilen eğitimlerde iş sağlığı ve güvenliği, amenajman planları, üretim mevzuatı, dikili ağaç satışları, damga uygulamaları, barkodlu üretim ve Elektronik Taşıma Belgesi (ETB) konuları ele alındı.

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Program kapsamında personele güncel mevzuat ve sahadaki uygulamalar hakkında bilgiler aktarıldı. Eğitimlerle personelin mesleki bilgilerinin güncellenmesi, iş süreçlerinin daha etkin yürütülmesi ve uygulamalarda verimliliğin artırılması hedeflendi.