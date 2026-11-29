Mavi Vatan Akademisi Başkanı ve TÜRK DEGS Mavi Vatan Ayvalık Temsilcisi Ahmet Demirci, dijital müze ve araştırma arşivi olarak hazırlanan Türkiye'de bir ilk olan Türk Hafıza Atlası projesine destek verdi.

Tarihi belgeleri ve jeopolitik verileri dijital haritalarla buluşturan Türk Hafıza Atlası, turkhafizaatlasi.org adresinde yayın hayatına başladı. Kurucusu Seyfettin Öztürkmen tarafından hazırlanan platformda Türk tarihine, göç yollarına ve Mavi Vatan'a ilişkin kapsamlı içerikler yer alıyor. Türk topluluklarının yaşadığı katliam, sürgün ve zorunlu göçleri arşiv belgeleriyle harita üzerinde ele alan platform; Mora İsyanı'ndan Balkan Savaşları'na, Kafkasya'dan Kırım ve Türkistan'a uzanan farklı dönem ve coğrafyalara odaklanıyor.

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Mavi Vatan ve 149 tarihi şahsiyet

Türk Hafıza Atlası'nda Türkiye'nin Karadeniz, Ege ve Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanları, karasuları, kıta sahanlığı, adaların statüsü ve ilgili antlaşmalar 18 bölüm halinde haritalarla sunuluyor. Platformda ayrıca Kaşgarlı Mahmud'dan Fatih Sultan Mehmed'e, Mimar Sinan'dan Mustafa Kemal Atatürk'e uzanan 149 tarihi şahsiyetin yaşam öyküleri ve hayatlarında iz bırakan yerler aktarılıyor. Çok dilli yayın altyapısının da eklenmesi planlanan platformun, küresel kamuoyuna ve yabancı araştırmacılara ulaşması hedefleniyor. Arşivin, gönüllülerin ve vatandaşların belge katkılarıyla geliştirilmesi amaçlanıyor.

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Demirci'den kutlama mesajı

TÜRK DEGS Mavi Vatan Ayvalık Temsilcisi ve Mavi Vatan Akademisi Başkanı Ahmet Demirci, projeye ilişkin yayımladığı mesajda kurucu Seyfettin Öztürkmen'i kutladı. Demirci, açıklamasında Türk milletinin tarihten gelen hafızasının ve Mavi Vatan mücadelesinin dijital dünyaya taşınmasının önemine dikkat çekerek, Öztürkmen'le birlikte ilerleyen dönemde daha büyük çalışmalara imza atacaklarını ifade etti. Demirci, Türk Hafıza Atlası'nı "Aziz Türk milletine armağan" olarak nitelendirdi.