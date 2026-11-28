Balıkesir'de olumsuz hava koşulları nedeniyle yarınki tüm feribot seferleri iptal edildi
Balıkesir'in Marmara Adalar ilçesinde olumsuz hava koşulları dolayısıyla yarın yapılacak tüm deniz ulaşımı seferleri iptal edildi.
Balıkesir'in Marmara Adalar ilçesinde olumsuz hava koşulları dolayısıyla yarın yapılacak tüm deniz ulaşımı seferleri iptal edildi.
Marmara Adalar Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle yarın Güney Marmara Adalar hattındaki Erdek-Paşalimanı-Avşa-Ekinlik-Marmara ile Bandırma-Saraylar hatlarında planlanan tüm seferler gerçekleştirilemeyecek.
Ayrıca Tekirdağ-Marmara-Avşa-Erdek ve Tekirdağ-Saraylar-Erdek hatlarındaki planlı tüm seferlerin de iptal edildiği bildirildi.
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