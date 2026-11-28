Kazdağları'nın eşsiz doğasında bu yıl 10'uncusu düzenlenen Kar Spor İda Ultra Maratonu, 10 ülkeden bin 540 sporcunun katılımıyla başladı. Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş'ın verdiği startla başlayan organizasyon, bölge turizmine ve ekonomisine önemli katkı sağlıyor.

Balıkesir'in Edremit ilçesi ile Kazdağları ve eteklerinde düzenlenen Kar Spor İda Ultra Maratonu, bu yıl 10'uncu kez sporcuları doğa ve tarihle buluşturdu. 10 ülkeden bin 540 sporcunun katıldığı organizasyonda 105 kilometrelik İda Ultra ve 66 kilometrelik Hades parkurları saat 08.00'de, 44 kilometrelik Zeus ile 30 kilometrelik Poseidon parkurları ise saat 10.00'da Hattuşa Thermal Otel'den start aldı. Sporcuların başlangıç işaretini Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş ile Hattuşa Grup Turizm Genel Direktörü İsmail Eyvaz verdi. 15 kilometrelik Afrodit parkuru ise Yeşilyurt Meydanı'ndan başladı. Organizasyonun ikinci gününde 8,5 kilometrelik Hera Koşusu ve Çocuk Koşusu gerçekleştirilecek.

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Başkan Ertaş: "Bölgemiz kış öncesi nefes alıyor"

Maratonun startında konuşan Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, organizasyonun bölgeye önemli hareketlilik kazandırdığını söyledi. Ertaş, "Bu yıl 10'uncusunu düzenlediğimiz ve ana sponsorluğunu üstlendiğimiz İda Ultra'nın startını vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Kazasız ve sorunsuz bir organizasyon olmasını diliyorum. Kasım ayının bu güzel gününde sporcular için mükemmel bir hava var. Bu tür organizasyonların bölgemize ciddi hareketlilik kazandırdığının farkındayız. Kışa yaklaşırken bölgemizin nefes aldığını görmek mutluluk verici" dedi.

"Kış turizmine büyük katkı sağlıyor"

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Edremit Ticaret Odası Başkanı Metin Aslan da organizasyonun bölge ekonomisi açısından önemli olduğunu belirterek, "Bu tür etkinliklerin artarak devam etmesini istiyoruz. Kış aylarında olmamıza rağmen bölgemizde ciddi bir doluluk ve turizm hareketliliği yaşanıyor" ifadelerini kullandı.

Hedef 3 bin sporcu

Kar Spor İda Ultra Maratonu Direktörü Polat Dede ise organizasyonun 2016 yılında başladığını hatırlatarak, bu yıl yaklaşık bin 600 sporcuyu ağırladıklarını söyledi. Sporcuların Kaz Dağları'nı, tarihi köyleri ve zeytinlikleri koşarak keşfettiğini belirten Dede, bölgenin spor ve kültür turizmi açısından büyük potansiyele sahip olduğunu vurguladı. Dede, önümüzdeki yıllarda katılımcı sayısını 2 bin 500 ila 3 bin seviyelerine çıkarmayı hedeflediklerini kaydetti.