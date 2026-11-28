Türkiye'nin önemli patika koşu organizasyonlarından "Kar Spor İda Ultra" 10. kez doğaseverler ve sporcuların katılımıyla Kazdağları'nda başladı.

Çanakkale ile Balıkesir illerini kapsayan tek yarış olma özelliğini taşıyan ve Türkiye'nin yanı sıra 10 ülkeden sporcuların katıldığı etkinliğin başlangıcı, Kazdağları eteğindeki Yeşilyurt köyünden yapıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Balıkesir ile Çanakkale Valilikleri, Türkiye Atletizm Federasyonu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün desteklediği yarışta, İda Ultra 105K, Hades 66K, Zeus 44K, Poseidon 30K ve Afrodit 15K parkurları koşuldu.

Antik dönemde "İda Dağı" adıyla anılan Kazdağları'ndaki rotalarda koşulan ve Aeneas Kültür Yolu'nun özel izinli bölümlerini de içeren parkurda, sporun yanı sıra bölgenin kültürel, tarihi ve tarımsal dokusu deneyimlendi.

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- AASK sporcusu Hasan Hüseyin Kul, 40-49 yaş kategorisinde 1'inci oldu

Anadolu Ajansı Spor Kulübü (AASK) sporcuları da İda Ultra Trail yarışına katıldı.

Anadolu Ajansı