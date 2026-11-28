Balıkesir Büyükşehir Belediyesi BASKİ Genel Müdürlüğü öncülüğünde, Ayvalık’ın yüksek rakımlı Bulutçeşme Mahallesi’nden Beşiktepe kırsal mahallesine yeni içme suyu hattı döşeniyor. Dağlık güzergâhta sürdürülen çalışmalarda ekipler, yol kenarında açılan kazı boyunca boruları yerleştirip bağlantılarını yapıyor. Yeni hattın uzunluğu bin 900 metreye ulaştı.

Beşiktepe’deki mevcut sondaj kuyusunda su miktarının azalması, özellikle yaz aylarında mahalle sakinlerinin su ihtiyacının karşılanmasını güçleştiriyordu. Yeni sondaj çalışmaları yapılmasına rağmen yeterli suya ulaşılamayınca, Bulutçeşme’den yeni hat çekilmesi için çalışma başlatıldı.

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Hummalı ve yoğun çalışmalarda BASKİ ekipleri, kırsal ve engebeli arazide boru hattının döşenmesi ve bağlantı işlemleri için sahada görev yapıyor. Çalışmalar kapsamında hat üzerine prekast depo da yerleştirildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın talimatıyla başlatılan çalışmaları, Büyükşehir Belediyesi Ayvalık Koordinatörü Gökay Bacan yerinde takip ediyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından yeni hat ve depo aracılığıyla Beşiktepe’nin su sorununun tamamen çözümlenmiş olacağı bildiriliyor.