Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin Belediyeler Birliği tarafından yürütülen "Sokaklar Dönüşüyor" programı kapsamında Karesi ilçesine bağlı Paşaalanı Mahallesi’nde hayata geçirdiği çocuk dostu sokak uygulamasında konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, "Çocuklarımız ne kadar mutlu ve güvendeyse bizler o kadar mutluyuz" dedi.

Belediyeler Birliği (MBB) tarafından yürütülen "Sokaklar Dönüşüyor" programı Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından Balıkesir’de de hayata geçiriliyor. Kent sokaklarının yaya ve çocuk dostu bir yapıya kavuşması için başlatılan proje kapsamında Karesi ilçesi, Paşaalanı Mahallesi’nde bulunan Ercan Kıvrak İlkokulu 241. Sokak'ta çalışmalar başladı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı ve aynı zamanda Belediyeler Birliği Başkanı Ahmet Akın’ın öncülüğünde hayata geçirilen projeyle, uygulamanın gerçekleşeceği sokak, araç trafiğinden arındırılarak çocukların güvenle hareket edebileceği yaya dostu bir yapıya kavuşturuluyor. Belediyeler Birliği Yerel Yönetim Akademisi tarafından Superpool ve Global Designing Cities Initiative iş birliğiyle yürütülen proje ile öğrenci yoğunluğunun olduğu bölgenin çocuklar için güvenli, trafik olmayan ve yaya dostu bir yol haline getirilmesi sağlanacak. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin Strateji Geliştirme, Kent Estetiği, Ulaşım, Fen İşleri ve Yol Yapım, Bakım ve Onarım daire başkanlıklarının katkılarıyla gerçekleşen projenin bilimsel altyapısı da titizlikle hazırlandı. Çocukların güvende ve mutlu olabildiği bir şehir hedefiyle bu çalışmayı hayata geçirdiklerini söyleyen Başkan Akın, uygulama bölgesinde yaptığı konuşmada, özellikle okulların olduğu sokaklarda yapılacak dönüşümlerin önemine değindi.

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Akın: "Tüm ilçelerimizde bu uygulamaları hayata geçireceğiz"

Paşaalanı Mahallesi’nde önemli bir dönüşümü başlattıklarını söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, "Bu güzel projeyi Balıkesir’imizde uygulamak istedik. Öncelikle bu sokak trafiğe kapatılarak güvenli hale getirildi. Ayrıca eğlenceli hale geldi. Anneler ve babalar, çocuklarını daha güvenli bir şekilde okula gönderip sıkıntı yaşamadan çocuklarını okuldan alabiliyorlar. Bu çok önemli bir şey. Şu anda bu İtalya’da, İspanya’da, Amerika’nın birkaç eyaletinde yapılıyor. Bir de Balıkesir’de yapılıyor. Bundan sonra da Karesi ve Altıeylül’den başlamak üzere diğer tüm ilçelerimizde bu uygulamaları hayata geçireceğiz. Hem çocuklarımız daha güvende olacak hem güzel bir parkları ve oyun alanları olacak. En önemlisi de çocuklarımız güvende olacak. Bir memlekette çocuklar ne kadar mutluysa bizler o kadar mutluyuz. Çocuklar ne kadar güvendeyse bizler o kadar güvendeyiz. İşte amacımız bu. Çocukların yanına gittiğimiz zaman çok mutlu oluyoruz. Çünkü çocuklarımız tertemiz duygularla, büyük bir heyecanla bizlere enerji veriyor. Dileğimiz şudur; evlatlarımız, çocuklarımız, gençlerimiz inşallah sağlıkla, huzurla; memleketine, devletine, bayrağına bağlı insanlar olarak yetişsin" ifadelerini kullandı.

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"Çocuklarımız sokaklarda rahatça ve güvenle oynayabilecek"

Eşit, adil ve insan merkezli bir belediyecilik anlayışıyla çalışmaları hayata geçirdiklerini ifade eden Başkan Akın, "Burayı araç trafiğinden arındırarak hem çocuklarımızın hem de yayalarımızın güvenle kullandığı bir noktaya getirdik. Bu uluslararası bir proje. Bunu yaygınlaştırmak için sağ olsun Mesut Başkanımla birlikte oturduk, buraya karar verdik. Hakikaten çok da güzel oldu. Adı da STEPS Projesi. Bunu 20 ilçemizde, her tarafta geliştireceğiz. Türkiye’den, Balıkesir’den bütün dünyaya biz de varız diyeceğiz. Buralarda etkinlik de olacak. Milli Eğitim Müdürümüz ile de sağ olsun çok iyi bir iletişim içerisindeyiz. Onlarla da bir program yapıp burada etkinlikler hayata geçireceğiz. Buradaki çocuklarımızın sokaklarda da rahatça oynayabildikleri, zaman geçirebildikleri bir noktaya taşıyacağız. Özellikle Karesi Belediye Başkanımız Mesut Akbıyık’a, Karesi Milli Eğitim Müdürümüze, Okul Müdürümüze, sevgili öğretmenlerimize emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ayrıca İzmir Valisi olarak atanan Sayın Valimiz İsmail Ustaoğlu’na yürekten teşekkür ediyorum. Bizlere büyük hizmetleri oldu. Balıkesir’imizi çok sevdi, biz de onu çok sevdik. Allah onun yolunu açık etsin. Her şey gönlünce olsun diyorum" dedi.

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Sokaktaki uygulamaları inceleyen Başkan Akın’a öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Her çocukla tek tek ilgilenip fotoğraf çektiren Ahmet Akın, geleneksel oyunları hatırlatan sokakta tebeşirle çizilmiş olan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi logosunu miniklerle birlikte boyadı.