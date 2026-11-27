Program kapsamında hastane randevu süreçleri ve sağlık hizmetlerinden yararlanma yolları anlatılırken, yaşlı ve hastaneye gitmekte güçlük çeken vatandaşlar evlerinde ziyaret edilerek sağlık hizmeti sunuldu.

Üniversitenin Bilim İletişimi Koordinatörlüğünce yürütülen proje kapsamında Tıp Fakültesi hekimleri ve intörn öğrenciler mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

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