Balıkesir'de bu yıl 10'uncusu düzenlenecek Kar Spor İda Ultra Maratonu'nda 10 ülkeden 1540 sporcu, Kazdağları'nın zorlu parkurlarında mücadele edecek.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Yeşilyurt köyü, Kazdağları Milli Parkı ve Balıkesir'in Edremit ilçesi Güre Mahallesi arasındaki rotalarda yarın gerçekleştirilecek organizasyonun tanıtım toplantısı yapıldı.

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, toplantının ardından AA muhabirine, İda Ultra Maratonu'nun 10'uncu yılında da Edremit Körfezi'ne, spora ve bölge ekonomisine önemli katkılar sağlayacağını belirtti.

Organizasyonun her geçen yıl büyüyerek uluslararası düzeyde ses getiren bir spor etkinliğine dönüştüğünü ifade eden Ertaş, "10 yıl önce yola çıktığımızda buralara geleceğimizi hedefliyorduk. 10 ülkeden 1540 sporcuyu ağırlayacağız. Edremit'imiz adına büyük bir organizasyonu başarmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kazasız, belasız bir yarışma diliyorum." dedi.

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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Aytekin Durmaz da İda Ultra'nın yalnızca bir koşu yarışı olmadığını, doğayla buluşma ve dayanıklılığın ön plana çıktığı özel bir etkinlik olduğunu belirtti.

Organizasyonun Kuzey Ege'nin spor turizmi potansiyeline ve kentin tanıtımına katkı sunduğunu dile getiren Durmaz, etkinliğin önemine değindi.

Organizasyon Komitesi Başkanı Polat Dede, 2016 yılında 200 kişiyle başlayan organizasyonun 10'uncu yılında büyük katılıma ulaştığını söyledi.

Sporcuların, 120 kişilik organizasyon ekibinin, kurum temsilcilerinin ve misafirlerin katılımıyla Edremit'te yaklaşık 3 bin 500 ila 4 bin kişilik hareketlilik oluşacağını aktaran Dede, katılımcıların Kazdağları'nın Edremit ile Çanakkale'nin Yeşilyurt ve Adatepe mevkilerindeki doğal güzelliklerini koşarak keşfedeceğini kaydetti.

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Maratonun ana sponsoru Kar Spor Yönetim Kurulu Başkanı Atakan Alaftargil ise patika koşularının giderek önem kazandığını belirterek, tarihi ve doğal dokusuyla öne çıkan Kazdağları'ndaki organizasyona destek vermeyi sürdüreceklerini ifade etti.

Edremit Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Fethi Bilge de sporcu sağlığı ve güvenliği için parkurlarda gerekli güncellemelerin yapıldığını bildirdi.

Yarışın ardından parkurların görevlilerce kontrol edilerek temizleneceğini ve doğada atık bırakılmayacağını vurgulayan Bilge, çevrenin korunmasına yönelik çalışmalara dikkati çekti.

Sporcular, organizasyonda 105 kilometrelik "İda Ultra (Aeneas Ultra)", 66 kilometrelik "Hades", 44 kilometrelik "Zeus", 30 kilometrelik "Poseidon", 15 kilometrelik "Afrodit" ve 8,5 kilometrelik "Hera" parkurlarında mücadele edecek.