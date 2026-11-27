Altıeylül Belediye tarafından yaklaşık iki ay önce açılışları gerçekleştirilen Altıeylül Yaşam Merkezi ile Araç Bakım ve Onarım Hizmet Binası, hizmet vermeye devam ediyor.

Gençlere ve öğrencilere yönelik sosyal imkânlarıyla dikkat çeken Altıeylül Yaşam Merkezi vatandaşların kullanımına sunulurken, Kademe Binası’nda belediyenin hizmet araçlarının bakım ve onarım işlemleri düzenli olarak gerçekleştiriliyor. İki yatırım da hem vatandaşlara kolaylık sağlıyor hem de belediye bütçesine katkı sunuyor. Altıeylül Belediyesi, ilçeye kazandırdığı yatırımları yalnızca fiziki yapılar olarak bırakmayarak doğrudan hizmete dönüştürüyor. Açılışlarının üzerinden yaklaşık iki ay geçen Altıeylül Yaşam Merkezi ve Araç Bakım ve Onarım Hizmet Binası, günlük faaliyetleriyle vatandaşların ihtiyaçlarına cevap veriyor.

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Altıeylül yaşam merkezi öğrencilerin yanında

Altıeylül Yaşam Merkezi, özellikle öğrenciler ve gençlere yönelik hizmetleriyle öne çıkıyor. Merkez bünyesinde faaliyet gösteren ALTAŞ Kafe, gençlere sosyalleşebilecekleri ve vakit geçirebilecekleri bir ortam sunarken, hizmete alınan çamaşırhane de öğrencilerin önemli ihtiyaçlarından birine çözüm oldu. Öğrenciler, kıyafetlerini çamaşırhanede yıkayarak günlük yaşamlarını kolaylaştıran bu hizmetten yararlanabiliyor. Sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirilen merkez, gençlerin ihtiyaçlarına yönelik sunduğu hizmetlerle Altıeylül’de önemli bir buluşma noktası olma özelliği taşıyor.

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Kademe binası belediye bütçesine katkı sağlıyor

Altıeylül Belediyesi Araç Bakım ve Onarım Hizmet Binası da belediyenin hizmet kapasitesini güçlendiren yatırımlar arasında yer alıyor. Belediye bünyesindeki hizmet araçları ve iş makinelerinin rutin bakım ve onarım işlemleri modern kademe binasında gerçekleştiriliyor. Araçların bakım ve onarım süreçlerinin belediyenin kendi bünyesinde yürütülmesi, dışarıdan alınabilecek hizmet ihtiyacını azaltarak belediye bütçesine tasarruf katkısı sağlıyor. Böylece araç filosunun çalışma düzeni korunurken, belediye ekiplerinin sahadaki hizmetlerinin de kesintisiz sürdürülmesine destek olunuyor.

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Başkan Şehirli: Yatırımlarımızın hizmete dönüşmesi bizim için çok kıymetli

Başkan Şehirli, hayata geçirilen yatırımların aktif olarak kullanılması ve vatandaşlara doğrudan fayda sağlamasının önemine dikkat çekerek, ’Biz yatırımlarımızı yalnızca binalar yapmak için değil, hemşehrilerimizin hayatını kolaylaştırmak ve belediyemizin hizmet gücünü artırmak için gerçekleştiriyoruz. Altıeylül Yaşam Merkezimizde özellikle gençlerimizin ve öğrencilerimizin ihtiyaçlarına cevap veriyoruz. ALTAŞ Kafemiz ve çamaşırhanemizle onların yanında oluyoruz. Kademe Binamızda ise belediyemizin hizmet araçlarının bakım ve onarımlarını kendi bünyemizde gerçekleştirerek kaynaklarımızı daha verimli kullanıyoruz. Bizim belediyecilik anlayışımızda her yatırımın bir karşılığı, her hizmetin bir faydası olmalı. Bir taraftan komşularımızın hayatına dokunuyor, diğer taraftan belediyemizin imkânlarını en doğru şekilde değerlendiriyoruz. Altıeylül için üretmeye, tasarruf etmeye ve hizmetlerimizi büyütmeye devam edeceğiz’ dedi.