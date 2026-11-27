Balıkesir merkezli 10 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda, hesaplarında 3 milyar 342 milyon 605 bin liralık işlem hacmi tespit edilen 37 şüpheli gözaltına alındı.

Edremit Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "yasa dışı bahis oynanmasına yer ve imkan sağlamak" ile "para nakline aracılık etmek" suçlarına yönelik çalışma başlatıldı.

Teknik ve fiziki takip sonucunda şüphelilerin, örgütlü şekilde banka hesapları temin ederek yasa dışı bahis sitelerinde kullanılmak üzere havuz hesapları oluşturduğu, elde edilen gelirleri ise kripto varlık cüzdanlarına aktardığı belirlendi.

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Şüphelilerin hesaplarında toplam 3 milyar 342 milyon 605 bin liralık işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.

Bunun üzerine Balıkesir merkezli Kütahya, Antalya, Burdur, İstanbul, Ankara, Kocaeli, Bilecik, Isparta ve Ordu'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan 37 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.