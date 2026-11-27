Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi (BUBFA), uygulamalı eğitim anlayışıyla bölgenin tarımsal zenginliklerini ve gastronomik değerlerini eğitim süreçleriyle buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda, Fakültenin Gastronomi Eğitim Mutfağında, Edremit Körfezi’nin önemli ekonomik ve kültürel değerlerinden biri olan zeytinin geleneksel yöntemlerle sofralık ürüne dönüştürülmesine yönelik uygulamalı üretim gerçekleştirildi.

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri ile Gastronomi Kulübü üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen çalışmada öğrenciler; hasat edilen siyah zeytinlerin ayıklanması, yıkanması, tenekelere doldurulması ve kaya tuzuyla salamuraya alınması gibi üretim aşamalarını birebir deneyimledi. Fakültenin Eğitim ve Uygulama Tesisinde staj yapan öğrencilerin de katkı sağladığı çalışma, teorik bilginin uygulamayla bütünleştirilmesinin yanı sıra yerel üretim kültürünün gelecek nesillere aktarılmasına da katkı sundu.

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"Öğrencilerimizin Üretmenin Değerini Yaşayarak Öğrenmelerini İstiyoruz"

Öğrencilerle bir araya gelerek üretim sürecini yerinde takip eden Fakülte Dekanı Prof. Dr. M. Oğuzhan İlban, uygulamalı eğitimin ve üretim kültürünün önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:" Öğrencilerimizin hem toprağa dokunmalarını hem de üretmenin ve faydalı olmanın ne demek olduğunu yaşayarak öğrenmelerini istiyoruz. Körfez’in ve bölgemizin en değerli ürünlerinden olan zeytinin sofralara uzanan yolculuğunu öğrencilerimizle birlikte uygulamalı olarak deneyimliyoruz."

Üreten, Öğreten ve Bölgesine Değer Katan Fakülte

Sahip olduğu eğitim ve uygulama altyapısıyla öğrencilerine gerçek üretim ortamlarında deneyim kazanma imkânı sunan Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi, yıl boyunca sürdürdüğü faaliyetlerle uygulamalı eğitimi akademik gelişimin merkezine yerleştiriyor. Yerel değerlerin korunması, gastronomik mirasın sürdürülebilirliği ve üretim bilincinin geliştirilmesi doğrultusunda çalışmalarını sürdüren BUBFA, yalnızca mesleki bilgi ve beceri kazandıran değil; üreten, ürettiğine değer katan ve yaşadığı bölgeye karşı sorumluluk bilinci taşıyan bireyler yetiştirmeyi hedefliyor.