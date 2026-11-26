Burhaniye ilçesinde, Ticaret Odası tarafından hazırlanan ve Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) desteğiyle yürütülen "Kuzey Ege Sofralık Zeytin Duyusal Analiz Paneli ve Panelist Yetiştirme Programı" kapsamında eğitim çalışmaları devam ediyor. Ticaret Odası Salonunda gerçekleştirilen eğitim programı, teorik anlatımlar ve işletme ortamındaki uygulamalı çalışmalarla iki gün boyunca sürdürüldü.

Burhaniye Ticaret Odasında gerçekleştirilen eğitimlerde, sofralık zeytinde duyusal kalite değerlendirmesi, ürün özellikleri ve analiz süreçlerine ilişkin teorik bilgiler ele alındı. Ticaret Odasında devam eden teorik eğitimlerin ardından, öğleden sonra işletme ortamında uygulamalı anlatımlar gerçekleştirildi. Böylece katılımcıların teorik bilgilerini üretim süreçleriyle ilişkilendirmeleri ve sofralık zeytinde kalite değerlendirmesine yönelik pratik bilgi ve deneyim kazanmaları hedeflendi. Burhaniye Ticaret Odası Başkanı Hasan Varol yaptığı açıklamada, "GMKA desteğiyle yürütülen program kapsamında, Uluslararası Zeytin Konseyi standartlarına uygun bir duyusal analiz panelinin oluşturulması ve sofralık zeytinin kalite özelliklerini bilimsel yöntemlerle değerlendirebilecek nitelikli panelistlerin yetiştirilmesi amaçlanıyor. Burhaniye Ticaret Odası olarak, geleneksel zeytin üretim birikimimizi bilimsel bilgi ve yöntemlerle güçlendirmeye, bölgemizin sofralık zeytin sektöründe kalite standartlarının geliştirilmesine ve Kuzey Ege zeytininin marka değerinin artırılmasına yönelik çalışmalarımıza devam ediyoruz" sözlerine yer verdi.