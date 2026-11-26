Altıeylül Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda 2026 yılında da ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik desteklerini sürdürdü.

Altıeylül Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Altıeylül Gelişim Merkezi (ALGEM) aracılığıyla gıdadan giyime, sıcak yemekten nakdi yardıma, eğitimden kadın girişimciliğine kadar birçok alanda vatandaşların hayatına dokunuldu. 2026 yılı istatistiklerine göre sosyal yardım çalışmaları kapsamında toplam 34 milyon 726 bin 651 lira tutarında destek sağlandı.

Binlerce aileye sosyal destek eli

Altıeylül Belediyesi, 2026 yılı boyunca sosyal yardımlarla ilçede dayanışma kültürünü güçlendirmeye devam etti. ALGEM Sosyal Yardım Birimi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında toplam 8 bin 972 başvuru alınırken, 6 bin 757 yardım onaylandı. Yıl içerisinde 4 bin 21 aileye gıda yardımı ulaştırılırken, bu kapsamda 17 bin 887 yükleme gerçekleştirildi. Gıda yardımları için 24 milyon 759 bin 750 liralık destek sağlandı. Giyim yardımı kapsamında ise bin 790 aileye, 3 bin 965 kişiyi kapsayacak şekilde toplam 3 milyon 965 bin liralık yardım yapıldı. Sosyal destek çalışmalarında özel ihtiyaçlar da göz ardı edilmedi. Çölyak hastası bir vatandaşa özel gıda paketi desteği verilirken, 210 aileye kömür yardımı kapsamında toplam 105 bin kilogram kömür desteği sağlandı. Ayrıca 63 aileye 1 milyon 69 bin 900 lira nakdi yardım yapılırken, 46 vatandaş medikal desteklerden faydalandı.

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Eğitimden sıcak yemeğe her alanda dayanışma

Altıeylül Belediyesi, sosyal desteklerini yalnızca temel ihtiyaçlarla sınırlı tutmayarak eğitim, barınma ve günlük yaşamı kolaylaştıran hizmetlerle de sürdürdü. Eğitim yardımları kapsamında 153 aileye kırtasiye desteği sağlanırken, toplam 261 kırtasiye seti dağıtıldı. Sıcak yemek hizmeti kapsamında 113 aileye toplam 2 bin 324 öğün yemek ulaştırıldı. İhtiyaç sahibi vatandaşların yaşam şartlarını iyileştirmek amacıyla 23 kişiye tadilat desteği verilirken, konaklama hizmeti, eşya yardımı ve diğer sosyal destekler de devam etti. Ramazan ayında da dayanışma ruhunu büyüten Altıeylül Belediyesi, 315 aileye toplam 13 bin 717 öğün iftar yemeği ulaştırdı. Ramazan iftar yemekleri için 4 milyon 647 bin 319 lira tutarında kaynak kullanıldı. Bunun yanı sıra asker ailesi yardımı kapsamında 48 bin 500 lira destek sağlanırken, ilk kez evlenecek ailelere de 10 bin lira yardım yapıldı.

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Kadın girişimcilere 3 milyon 475 bin liralık mikrokredi

Altıeylül Belediyesi, kadınların ekonomik hayata katılımını destekleyen mikrokredi uygulamasıyla da dikkat çekti. 2026 yılında 92 kadın mikrogirişimciye toplam 3 milyon 475 bin liralık mikrokredi desteği verildi. 2022 yılından itibaren uygulamadan yararlanan toplam mikrogirişimci kadın sayısı 428’e ulaşırken, bugüne kadar sağlanan toplam mikrokredi desteği 9 milyon 850 bin lirayı buldu. Öte yandan, vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırmaya yönelik Bebek Emzirme ve Bakım Kabini Projesi de hizmet vermeyi sürdürdü. Şehir Hastanesi mevkisinde bulunan kabin, ilçe sakinlerinin yanı sıra şehir dışından gelen vatandaşlar tarafından da kullanılıyor. Proje kapsamında Altıeylül’de ikamet eden vatandaşlara da kullanım şifresi verildi.

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Başkan Şehirli: "Sosyal belediyecilik bizim için bir gönül meselesidir"

Başkan Hakan Şehirli, 2026 yılı sosyal hizmet çalışmalarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, belediyeciliğin yalnızca fiziki yatırımlardan ibaret olmadığını, vatandaşların hayatına dokunmanın ve zor zamanlarında yanlarında olmanın da en önemli sorumlulukları arasında yer aldığını ifade etti. Başkan Şehirli "Bizim belediyecilik anlayışımızın merkezinde insan var. Altıeylül’de yaşayan her bir komşumuzun kendisini güvende, değerli ve yalnız olmadığını hissetmesini istiyoruz. Sosyal belediyecilik bizim için sadece yardım dağıtmak değil, gönüllere dokunmak, dayanışmayı büyütmek ve kimsenin kendisini çaresiz hissetmesine izin vermemektir. 2026 yılı boyunca ALGEM aracılığıyla binlerce ailemizin yanında olduk. Gıda, giyim, eğitim, sıcak yemek, nakdi yardım ve diğer sosyal desteklerimizle ihtiyaç sahibi komşularımıza ulaştık. Yıl içerisinde sosyal yardımlar kapsamında 34 milyon 726 bin lirayı aşan bir desteği komşumuzla buluşturduk. Kadın girişimcilerimize sağladığımız mikrokredi destekleriyle onların kendi ayakları üzerinde durmalarına ve ekonomik hayata katılmalarına katkı sunduk. Ramazan ayında paylaştığımız iftar sofralarından öğrencilerimizin eğitim ihtiyaçlarına, asker ailelerimize verdiğimiz desteklerden ilk kez yuva kuracak gençlerimizin yanında olmaya kadar her çalışmamızda dayanışmayı esas aldık. Çünkü biliyoruz ki güçlü bir şehir, yalnızca yolları ve binalarıyla değil, insanına sahip çıkmasıyla güçlüdür. Bizim için en büyük mutluluk, bir ailemizin sofrasına katkı sunabilmek, bir annemizin yükünü hafifletebilmek, bir gencimizin geleceğe daha umutla bakmasına vesile olabilmektir. Altıeylül’de hiçbir komşumuzun kendisini yalnız hissetmediği bir belediyecilik anlayışıyla çalışmaya devam edeceğiz. Sosyal desteklerimizi ihtiyaçları gözeterek sürdürecek, dayanışma ruhunu ilçemizin her mahallesinde yaşatacağız." diye konuştu. Başkan Şehirli, sosyal belediyecilik alanındaki çalışmaların önümüzdeki dönemde de kararlılıkla sürdürüleceğini belirterek, Altıeylül’de gönül belediyeciliğini ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmeye devam edeceklerini kaydetti.