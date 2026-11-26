Ekiplerce İstanbul-İzmir otoyolunun Balıkesir Batı Gişeleri çıkışında durdurulan 2 araçta, 13'ü yetişkin, 14'ü çocuk olmak üzere Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçiş yapmak isteyen düzensiz göçmenlere yönelik çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.