Balıkesir'in Edremit ilçesinde Edremit Belediyesi'nin ana sponsorluğunda 2729 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek Kar Spor İda Ultra Maraton, 10. yılında 10 ülkeden bin 540 sporcuyu Kaz Dağları'nın eşsiz doğasında buluşturacak.

Rossist Event tarafından Kar Spor isim sponsorluğunda ve Edremit Belediyesi ana sponsorluğunda organize edilen maratona; Türkiye'nin yanı sıra ABD, Avustralya, Birleşik Krallık, Fildişi Sahili, Fransa, Gine, Kamerun, Rusya ve Ukrayna'dan toplam bin 540 atlet katılacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Balıkesir ve Çanakkale valilikleri, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Edremit ve Ayvacık kaymakamlıkları, Türkiye Atletizm Federasyonu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile İDA SAR Arama Kurtarma Derneği'nin destekleriyle gerçekleştirilecek organizasyonda sporcular; 105K Aeneas Ultra, 66K Hades, 44K Zeus, 30K Poseidon, 15K Afrodit ve 8,5K Hera olmak üzere mitolojik isimler taşıyan altı farklı parkurda ter dökecek.

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Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Kaz Dağları'nın doğal ve kültürel zenginliklerini uluslararası alanda tanıtmanın önemine dikkat çekerek, "Kar Spor İda Ultra, ilçemizin sahip olduğu eşsiz doğal güzellikleri uluslararası spor camiasıyla buluşturan önemli bir organizasyon. Edremit Belediyesi olarak ana sponsorluğunu üstlendiğimiz bu etkinlikle hem ilçemizin tanıtımına hem de spor turizminin gelişmesine katkı sağlamaktan mutluluk duyuyoruz. Kaz Dağları'nın eşsiz doğasında gerçekleştirilecek yarışların, Edremit'in turizm potansiyelini güçlendireceğine inanıyoruz" dedi.

Kar Spor İda Ultra Organizasyon Komitesi Başkanı Polat Dede ise 2016 yılında yaklaşık 200 sporcuyla hayal olarak başlayan organizasyonun 10. yılında bin 540 katılımcıya ulaşarak 10 kat büyüdüğünü belirtti. Bu yıl tüm parkurların Hattuşa Vacation Thermal Club içerisinden başlayıp aynı noktada sona ereceğini aktaran Dede, Sütüven Şelalesi, Kavurmacılar ve Çamlıbel köylerinin de rotaya dahil edildiğini ifade etti.

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Kaz Dağları Milli Parkı sınırları içerisinden geçen 105K Aeneas Ultra parkurunun Türkiye'nin en yeşil rotalarından biri olduğunu vurgulayan Polat Dede, "Gençlik ve Spor Bakanlığımız, Kültür ve Turizm Bakanlığımız ve yerel yönetimlerle birlikte Türkiye'de sürdürülebilir ve 12 ay boyunca devam eden turizm hedefiyle iş birliği yapıyoruz. Durgun sezon dediğimiz dönemlerde düzenlenen bu etkinliklerle turizmi 12 aya yaymayı hedefliyoruz. 10 yıl önce bölgede bir kişinin bile koştuğunu hayal edemezken bugün onlarca koşu grubu oluştu" diye konuştu.