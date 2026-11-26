Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Mescid-i Aksa ve çevresini konu alan "MiniaKudüs" maketi sergilenmeye başladı.

Turhan Dökmecioğlu Anadolu İmam Hatip Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Dilek Atay tarafından 55 günde geri dönüştürülebilir malzemeler kullanılarak hazırlanan maket, düzenlenen törenle tanıldı.

Daha sonra okulun konferans salonunda Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nimetullah Akın'ın katılımıyla "Kudüs Ben'im" söyleşisi yapıldı.

Kudüs'ün tarihi, dini ve kültürel öneminin ele alındığı söyleşiyi öğrenciler ilgiyle takip etti.

Söyleşide Akın, Kudüs'ün yalnızca bir şehir olmadığını ve manevi değer taşıdığını söyledi.

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Serginin açılışına, Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Metin Tunçer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ramazan Esmen, AK Parti Edremit İlçe Başkanı Rıfat Ertaş ile okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Öğretmen Dilek Atay, AA muhabirine, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün "Kudüs Ben'im" projesi kapsamında bu çalışmayı hazırladıklarını söyledi.

Kudüs ve Mescid-i Aksa ile ilgili çok sayıda belgesel izlediğini ve maket sanatçısı Doğan Hattatoğlu'ndan destek aldığını aktaran Atay, şunları kaydetti:

"Bu maketi geri dönüştürülebilir malzemelerden yaptım. Kullanılmış kağıtların temiz yüzlerini kullanarak baskılar aldım, atık kartonları değerlendirdim. Peygamber Efendimizin Miraç'a yükseldiği anı canlandırmak ve öğrencilerimize sözel olarak anlattığımız bilgileri görsel hafızalarında yer etmesi için makete döktük. Çocukların hayal dünyaları gelişsin, görselleştirip duygularını geliştirelim istedik."

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Çalışma sürecinde hem bilgisinin arttığını hem de duygusal anlar yaşadığını dile getiren Atay, Mescid-i Aksa ve Kudüs'ün İslam alemi için önemine dikkati çekti.