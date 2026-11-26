Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi’nde, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın sunumuyla görüşülen 2027 yılı bütçesi oy birliğiyle onaylandı. Geçmiş dönemden devralınan borç yükünün tasarruf ve mali disiplinle hafifletildiğini söyleyen Akın, "Halkımızın emaneti olan her bir kuruşu titizlikle korumaya, geçmişin finansman yükünü temizlemeye ve 20 ilçemizin tamamına kalıcı eserler kazandırmaya devam edeceğiz. 2027 yılı bütçemizin Balıkesir’imize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım ayı ikinci oturumu, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın başkanlığında Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleşti. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, 2027 yılı bütçesinin sunumunu gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesinin 2027 mali yılı gelirgider bütçesi oy birliğiyle kabul edildi. Akın, Büyükşehir Belediyesi’nin 2027 Yılı Performans Programı ve 2027 Yılı Mali Bütçesi hakkında değerlendirmelerde bulundu. Balıkesir’in herkesin ortak paydası olduğunu söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, "Hangi siyasi görüşten olursak olalım, bu çatı altında hepimiz 20 ilçemize ve 1 milyon 300 bine yaklaşan hemşehrimize hizmet etmek için bulunuyoruz. Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana mazeretlerin arkasına sığınan değil, çözüm üreten bir yönetim anlayışını benimsedik. Bununla birlikte, şehrimizin kaynaklarının nereden nereye geldiğini ortak aklımızla değerlendirebilmek ve şeffaf belediyecilik gereği kamuoyunu doğru bilgilendirmek hepimizin sorumluluğudur. 20192022 dönemine baktığımızda; belediyemiz bütçesinin sınırlı fazlalarla dengede tutulduğunu, BASKİ ve şirketler hariç sadece Büyükşehir Belediyemize ait toplam borç stokunun 2022 sonunda 1,31 milyar lira seviyesinde seyrettiğini görüyoruz. Ancak 2022 yılında enflasyonun yükselmesiyle ekonomik şartların zorlaşacağı sinyalleri verilmiş; fakat o dönemde bütçeyi koruyacak yapısal adımlar ne yazık ki yeterince atılamamıştır. Asıl kırılma ise 2023 genel seçimleri ve 2024 yerel seçimleri sürecinde yaşanmıştır" diye konuştu.

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"Rakamlar yargılamak için değil, geleceği planlamak için rehber"

BASKİ ile şirketler hariç yalnızca Büyükşehir Belediyesine ait verileri tablo ve grafiklerle meclise sunan Akın, "2022 sonunda 1,31 milyar lira olan Büyükşehir Belediyesi borcu, 2023 yılındaki harcamalarla bir yıl içinde yüzde 586 artarak 8,99 milyar liraya yükselmiştir. Aynı yıl 5,17 milyar liralık gelire karşılık 8,09 milyar lira harcama yapılmış ve 2,92 milyar lira, yani giderin yüzde 36,10’u kadar açık verilmiştir. 2024 yerel seçimlerinin hemen öncesindeki harcama ivmesiyle birlikte 2024 yılı sonunda bütçe açığı 3,45 milyar liraya; BASKİ ve şirketler hariç sadece Büyükşehir Belediyemizin toplam borcu ise 13,84 milyar liraya ulaşmıştır. Rakamlar bizlere geçmişi yargılamak için değil, geleceği doğru planlamak için rehberlik eder" dedi.

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"Borç stokunu 13,84 milyar liradan 13,65 milyar liraya gerilettik"

Görevi devraldıklarındaki mali tablo hakkında bilgi veren Akın, "Şunu özellikle vurgulamalıyım ki; kendi dönemimizde Balıkesir'imize hizmet üretmek amacıyla kullandığımız ve vadesi geldikçe düzenli olarak ödediğimiz finansman kaynakları bu değerlendirmenin dışındadır. BASKİ ve şirketler hariç, sadece Büyükşehir Belediyemiz bünyesinde devraldığımız 11 milyara yakın mevcut borç stokunun değişken faiz ve kur hareketleri karşısında korumasız bırakılmış olması, takip eden süreçte bütçemiz üzerinde ciddi bir ilave finansman yükü oluşturmuştur. Dolayısıyla bizler yalnızca kendi dönemimizin projelerini hayata geçirmekle kalmayıp, geçmiş dönemlerden devreden bu finansman maliyetlerini de yönetmek durumunda kaldık. Ancak biz hiçbir zaman şikayet etmedik; ‘Bu şehir hepimizin’ diyerek çalıştık, ürettik ve yönettik. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren tasarruf tedbirlerini hayata geçirerek ve kaynakları şehrimizin gerçek önceliklerine yönlendirerek bu gidişatı dengeledik. 2025 mali yılı, kararlı ve disiplinli mali yönetimimizin somut sonuçlarını aldığımız yıl oldu. Enflasyonun yüzde 30,89 seviyelerine gerilemesini doğru bir finansal planlamayla birleştirerek; 2025 yılında gelirimizi 11,93 milyar liraya çıkarırken giderimizi 13,60 milyar lirada tuttuk. Böylece bütçe açığını bir önceki yıla göre yüzde 51,87 oranında azaltarak 1,66 milyar liraya indirdik. Ve en önemlisi; ilk kez 2025 yılında BASKİ ve şirketler hariç sadece Büyükşehir Belediyemize ait toplam borç stokunu 13,84 milyar liradan 13,65 milyar liraya geriletmeyi başardık" şeklinde konuştu.

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"Halkımızın her bir kuruşunu titizlikle koruyoruz"

2026 yılsonu projeksiyonun, Balıkesir Büyükşehir Belediyesini sağlam bir mali zemine kavuşturduklarının göstergesi olduğunu söyleyen Akın, "Geçmişten devraldığımız borç yükünün finansman maliyetlerine ve yeni yatırımlarımızın geri ödemelerine rağmen, 2026 yıl sonunda 16,25 milyar liralık gelire karşılık 16,58 milyar liralık gider öngörüyoruz. Yani gelirgider farkımızı 330 milyon liraya, toplam bütçe giderimizin yalnızca yüzde 2’sine indiriyoruz. 2027 Yılı Bütçemizi ise 24 milyar lira gelir ve gider olmak üzere denk bütçe olarak hazırladık; aynı mali disiplin kararlılığıyla yolumuza devam edeceğimizden emin olabilirsiniz. 2023’te harcanan her 100 liranın 36 lirasını kendi gelirleriyle karşılayamayan, BASKİ ve şirketler hariç sadece Büyükşehir özelindeki borcu bir yılda 7 kat artan bir mali yapıdan; 2026’da giderlerinin yüzde 98’ini kendi gelirleriyle karşılayan, kendi döneminin kredilerini eksiksiz ödeyen, Büyükşehir borcunu bütçe büyüklüğünün yüzde 90’ı seviyesine çekerek kontrol altına alan ve geleceğine güvenle bakan güçlü bir Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne ulaştık. Halkımızın emaneti olan her bir kuruşu titizlikle korumaya, geçmişin finansman yükünü temizlemeye ve 20 ilçemizin tamamına kalıcı eserler kazandırmaya siz değerli Meclis üyelerimizin de katkılarıyla devam edeceğiz. 2026 yılı projeksiyonumuzun, mali raporumuzun ve 2027 yılı bütçemizin Balıkesir’imize hayırlı olmasını diliyor; Yüce Meclisimizi ve tüm hemşehrilerimi en kalbi duygularımla selamlıyorum" ifadelerini kullandı.