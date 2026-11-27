MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 13 Haziran 2023 tarihinde partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, "Yeni yüzyılda, 100 il, 1000 ilçeden müteşekkil idari yapısıyla gücüne güç katmış bir Türkiye’yi inşa ve ihya etmemiz mümkündür" ifadelerini kullanmıştı. Bahçeli, 2 Kasım 2026 tarihinde basına yaptığı açıklamada ise il olmasını önerdiği 19 ilçeyi sıralayarak Bandırma’yı da bu ilçeler arasında gösterdi.

Bahçeli’nin açıklamalarının ardından yaklaşık 72 yıldır il olmayı bekleyen Bandırma’da yeni bir girişim başlatıldı. Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza öncülüğünde siyasi parti ilçe başkanları, temsilcileri ve basın mensuplarının katılımıyla Bandırma Belediyesi toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, il olma sürecinde izlenecek yol haritası ve Ankara nezdinde yapılacak girişimler ele alındı.

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İl olmak bizim hasretimiz

Belediye Başkanı Dursun Mirza, geçmişte Bandırma’ya defalarca il olma sözü verildiğini ancak bu sözlerin yerine getirilmediğini belirterek, yaşanan hayal kırıklıkları nedeniyle sürece temkinli yaklaştıklarını ifade etti. Mirza, il olmanın Bandırma’nın yıllardır süregelen bir hasreti olduğunu, bu konuya sahip çıkacaklarını ve birlik içerisinde gereken tüm girişimlerde bulunacaklarını söyledi. Mirza ayrıca siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla ortak bir temsil heyeti oluşturulması, Ankara’da görüşmeler yapılması ve konunun TBMM’ye kanun teklifi olarak taşınması gerektiğini vurguladı.

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Bandırma ilk üçün içindedir

MHP Bandırma İlçe Başkanı Harun Algül ise Ankara’da MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman ve Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz ile gerçekleştirdiği görüşmelere ilişkin bilgiler verdi. Algül, Durmaz’ın kendisine, "Bandırma eğer il olacaksa ilk üçün içindedir" dediğini aktararak, AK Parti ile MHP arasındaki istişarelerin sürdüğünü ve henüz kesinleşmiş bir karar bulunmadığını belirtti.

Bandırma’nın il olma potansiyeli

Nüfusu birçok ili geride bırakan Bandırma; uluslararası ticaret limanı, organize sanayi bölgesi, bor işleme tesisleri, gübre fabrikaları, enerji santralleri, beyaz et ve yumurta üretimi, tarım, hayvancılık, gıda sanayisi, balıkçılık, ihracat ve lojistik sektörleriyle Türkiye ekonomisine önemli katkı sağlıyor.

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İstanbul, Bursa, İzmir ve Çanakkale arasındaki stratejik konumuyla kara, deniz ve demir yolu ulaşımına sahip olan Bandırma; Onyedi Eylül Üniversitesi, Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 6’ncı Ana Jet Üs Komutanlığı, gümrük teşkilatı, ticaret odası ve ticaret borsasıyla da dikkat çekiyor.

Daskyleion ve Kyzikos antik kentleri, Kuşcenneti Milli Parkı, Kapıdağ Yarımadası ve Marmara Adaları ile bölge, tarih ve turizm açısından da önemli bir potansiyel barındırıyor.

Erdek, Gönen, Manyas ve Marmara Adası ile güçlü ekonomik ve sosyal bağları bulunan Bandırma, Güney Marmara’da bölgesel merkez işlevi görüyor. İl statüsüne kavuşmasının kamu yatırımları, istihdam, siyasi ve idari temsil, bölgesel kalkınma ve kamu hizmetlerine erişim açısından yeni imkânlar sağlayabileceği değerlendiriliyor.

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72 yıllık hasret, değişen siyasiler ve gerçekleşmeyen vaatler

Bandırma’nın il olma mücadelesi, TBMM tutanaklarına göre 1954 yılında dönemin Başbakanı Adnan Menderes’in Bandırma ziyaretine kadar uzanıyor. 1991 yılında ise Süleyman Demirel ve Erdal İnönü’nün il olma vaatleri 1993 yılında Meclis kayıtlarına yansıdı.

Eski Balıkesir Milletvekili Cemal Öztaylan’ın 2012 yılında yaptığı açıklamaya göre Bülent Ecevit, Alparslan Türkeş ve Necmettin Erbakan da geçmişte Bandırma’ya il olma sözü verdi. Öztaylan, dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ise yeni bir il kurulması gerektiğinde Bandırma’ya öncelik vereceğini söylediğini aktarmıştı.

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168 milletvekilinin imzası da sonuç getirmedi

1996 yılından itibaren farklı siyasi partilere mensup milletvekilleri tarafından Bandırma’nın il olması için TBMM’ye defalarca kanun teklifi sunuldu. 1999 yılında 82 milletvekilinin imzasıyla gündeme taşınan il olma talebi sonuçsuz kalırken, 2003 yılında farklı siyasi partilerden 168 milletvekilinin ortak imzasıyla sunulan kanun teklifi de yasalaşmadı. Geniş siyasi desteğe rağmen Bandırma’nın il olma beklentisi karşılık bulmadı.

Bandırma artık söz değil, somut adım bekliyor

Aradan 72 yıl geçti; hükümetler, başbakanlar, siyasi parti liderleri ve milletvekilleri değişti ancak Bandırma’nın il olma beklentisi değişmedi. Sanayisiyle üreten, limanıyla dünyaya açılan, ihracatıyla ülke ekonomisine katkı sağlayan Bandırma, defalarca verilen sözlere ve TBMM’ye sunulan kanun tekliflerine rağmen il statüsüne kavuşamadı.

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2023 yılında yeniden gündeme gelen, 2026 yılında ise Bandırma’nın isminin doğrudan zikredilmesiyle hareketlenen il olma sürecinde gözler yeniden Ankara’ya çevrildi. Yaklaşık 72 yıldır süregelen il olma hasretinin bu kez somut bir karara dönüşüp dönüşmeyeceği merak konusu oldu.