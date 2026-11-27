25 Kasım kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Kent Konseyi iş birliğiyle düzenlenen söyleşi, sergi, müzik, tiyatro ve çeşitli etkinliklerle kadınlar, şiddetsiz bir gelecek için dayanışma mesajı verdi. Balıkesir, Altıeylül ve Karesi Kent Konseyi Kadın Meclislerinin desteğiyle hazırlanan etkinlikler yoğun ilgi gördü.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Balıkesir Kent Konseyi iş birliğinde 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında düzenlenen etkinliklerde kadınlar şiddetle mücadelede ortak ses yükseltti. 25 Kasım'da Salih Tozan Kültür Merkezi'nde gerçekleşen Av. Esra Altıntaş Özışıklıoğlu'nun yönettiği "Şiddete Karşı Birleş, Yaşam Hakkına Sahip Çık!" panelinde Balıkesir Psikologlar Derneği Başkanı Psk. Zehra Bekki, Av. İrem Keskinli ile Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amiri Bekir Arslan, kadınların yaşam hakkını, eşitliği ve dayanışmayı konuştu. Hukuk ve sosyal açıdan kadınların karşılaştıkları olumsuz durumlara karşı yapılması gerekenlerin ele alındığı panele ilgi yoğun oldu. Kent Konseyleri Kadın Meclisleri Başkanlarının Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirdiği basın açıklamasının ardından Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın eşi Arbil Akın'ın da katılımıyla Çamlık'ta ağaç dikme etkinliğinde fidanlar geleceğe umut için toprakla buluştu. Aynı gün "Bu Kadını Tanıyorum" sergisinin açılışının sonrasında Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Silüet" adlı tiyatro oyunu sahnelendi. Etkinliklere Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın eşi Arbil Akın'ın yanı sıra Türkiye Kent Konseyleri Birliği Başkanı ve Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Sevinç Baykan Özden, CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı'nın eşi Zeynep Sarı, Karesi Belediye Başkanı Mesut Akbıyık'ın eşi Yeliz Akbıyık, Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli'nin eşi Hüveyla Şehirli, kent konseyi üyeleri ve kadınlar katıldı.

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Özden: "Hiçbir kadının yaşam hakkı hiçbir gerekçeyle elinden alınamaz"

Panelde konuşan Türkiye Kent Konseyleri Birliği Başkanı ve Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Sevinç Baykan Özden, 25 Kasım, yalnızca kadına yönelik şiddete karşı mücadelenin simgesi değil; özgürlükleri ve yaşam hakları için mücadele ederken hayatlarını kaybeden Mirabel Kardeşlerin cesaretinin, kararlılığının ve fedakârlığının bizlere bıraktığı tarihî bir gündür. Bugün ne yazık ki her gün kadın cinayetleriyle sarsıldığımız, kadınların en temel hakkı olan yaşama hakkının ellerinden alındığı bir gerçeklikle karşı karşıyayız. Oysa kadınların yaşam hakkı bir lütuf değil, en temel insan hakkıdır. Kadınların artık öldürülmediği, şiddete uğramadığı eşit ve özgür, güven içinde yaşayabildiği bir toplum oluşturmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Hiçbir kadın hayatta kalabilmek için mücadele etmek zorunda kalmasın. Çünkü yaşamak bir haktır ve hiçbir kadının yaşam hakkı hiçbir gerekçeyle elinden alınamaz" ifadelerini kullandı.

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Büyükşehir, Altıeylül Ve Karesi Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanlarından Şiddetle mücadelede ortak çağrı

Panelin ardından Cumhuriyet Meydanı'nda Büyükşehir, Altıeylül ve Karesi Kent Konseyleri Kadın Meclisleri Başkanlarının katılımıyla basın açıklaması düzenlendi. Kadın cinayetlerine karşı dayanışmayı büyütmenin bir gereklilik olduğunu söyleyen Balıkesir Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Özlem Akşit, "Kadınların yaşam hakkını savunmak bir günün değil, her günün sorumluluğudur. Çünkü kadının meselesi hepimizin meselesidir. Şiddete inat yaşama umut diyoruz." ifadelerini kullandı. Şiddetin her türlüsüne karşı ortak mücadele çağrısı yapan Altıeylül Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Derya Erkan, "Kadına yönelik şiddete karşı sessiz kalmıyoruz. Şiddetin her türlüsüne hep birlikte hayır diyoruz. Öldürülen her kadın susturulan bir çığlıktır." dedi. Kadınların toplumun her alanında daha görünür kılınmasının önemine değinen Karesi Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Nursevin Karademirli, "Kadınlar şiddet karşısında yalnız değildir. Kadına yönelik şiddete karşı mücadele ise hepimizin sorumluluğudur." ifadelerini kullandı. Cumhuriyet Meydanı'nda "Sessizliği Bozuyoruz! Kadınlar Susmayacak, Şiddet Son Bulacak!" adlı gösteri ile kadınların yaşadığı acılar ve şiddete karşı ortak mücadele çağrısını yineledi. Öldürülen kadınların anısına temsili ayakkabıların bırakıldığı gösteri yaşanan şiddetin boyutlarını ve acısını yaşatarak, izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.

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Akın: "Geleceğe nefes olacak fidanları toprakla buluşturduk"

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde Çamlık'ta düzenlenen fidan dikme etkinliğinde, şiddete karşı dayanışmanın ve yaşam hakkının önemi vurgulandı. Geleceğe dair umudun simgesi olan fidanları toprakla buluşturduklarını söyleyen Arbil Akın, " Bugün burada Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü vesilesiyle geleceğe nefes olacak fidanları toprakla buluşturmak için bir aradayız. Bugün dikeceğimiz her fidanın, aslında çok daha derin bir anlamı var. Çünkü bir fidanın hikâyesiyle bir kadının hikâyesi birbirine çok benziyor. Nasıl ki bir fidanın büyümesi için suya, toprağa, korunmaya ihtiyacı varsa bir kadının da güvenli bir şekilde yaşayabilmesi için güvenli bir ortamda yaşaması ve korunması gerekiyor. Bugün toprakla buluşturacağımız her fidanı, hayatını kaybeden kadınların anısına, şiddete maruz kalan kadınların mücadelesine adıyoruz" ifadelerini kullandı.

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"Silüet" oyunu kadınların mücadelesini sahneye taşıdı

Avlu Fuaye alanında "Bu Kadını Tanıyorum" sergisinin açılışının ardından 25 Kasım Kadına Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde 1.Balıkesir Kadın Hikâyeleri Tiyatro Festivali kapsamında sahnelenen "Silüet" oyunu, kadınların mücadelesini sahneye taşıdı. Tuğba Eskicioğlu'nun yazıp, yönettiği ve sahnelediği T'ES Performans'ın "Silüet" adlı tiyatro oyunu özellikle kadınlar olmak üzere izleyicilerden yoğun ilgi gördü. İlgiyle izlenen oyun sonrası Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın eşi Arbil Akın tarafından sanatçıya günün anısına hediye takdim edildi.