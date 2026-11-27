Mimarlar Odası Balıkesir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Osman Zeki Şahin, kentleşme, yapı güvenliği ve mesleki katılım konusunda değerlendirmelerde bulundu. Başkan Şahin, yerel yönetimlerin, meslek odalarının, üniversitelerin ve kentlilerin birlikte hareket etmesinin önemine dikkat çekti.

TMMOB Mimarlar Odası Balıkesir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Osman Zeki Şahin, Balıkesir'in kentleşme süreci, yapılaşma şartları ve geleceğe yönelik planlama yaklaşımları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Kentin geleceğinin ortak akıl, bilimsel yaklaşım ve mesleki katılımla şekillendirilmesi gerektiğini belirten Şahin, yerel yönetimlerin, meslek odalarının, üniversitelerin ve kentlilerin birlikte hareket etmesinin önemine dikkat çekti.

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Balıkesir'de geçmişten bugüne düzenlenen kent sempozyumları, çalıştaylar ve panellerde önemli bilimsel ve mesleki değerlendirmelerin ortaya konduğunu ifade eden Şahin, bu birikimin kentin geleceğine daha güçlü biçimde yansıtılması gerektiğini söyledi.

"Yapı güvenliği bir bütün olarak ele alınmalı"

Altıeylül ve Karesi ilçelerinin merkez nüfusunun, kırsal mahalleler hariç yaklaşık 300 bine ulaştığını belirten Şahin, kent merkezindeki yapı stokunun önemli bölümünü zemin kat üzeri üç veya dört katlı yapıların oluşturduğunu kaydetti. Balıkesir'in deprem gerçeğine dikkat çeken Şahin, yapı güvenliğinin yalnızca kat sayısıyla değerlendirilemeyeceğini; zemin şartları, taşıyıcı sistem, yapım kalitesi, mühendislik hizmetleri ve denetimin bir bütün olarak ele alınması gerektiğini vurguladı.

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Kentin geleneksel dokusunda dar sokakların, bitişik nizam yapıların ve küçük parsellerin önemli bir yer tuttuğunu ifade eden Şahin, her bölgeye aynı imar yaklaşımının uygulanmasının doğru olmayacağını belirtti. Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'nin 9. maddesindeki yol genişliklerine bağlı kat adedi esaslarının ilgili uygulama şartlarıyla birlikte değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen Şahin, yerel imar planlarının ve plan notlarının da dikkate alınması gerektiğini dile getirdi.

Zemin kat ticari kullanımlarda kontrollü mimari çözümler

Özellikle küçük parsellerdeki zemin kat ticari kullanımlarda işletmelerin mutfak, tuvalet ve müşteri alanlarını yeterli ölçüde çözemediğine dikkat çeken Şahin, bu ihtiyaca yanıt olarak plan notlarının izin verdiği ya da gerekli plan kararlarının üretildiği bölgelerde, zemin kat iş yerlerinin sokak cephesine yönelik kontrollü kapalı alan düzenlemelerinin değerlendirilebileceğini ifade etti. Örnek olarak, 5 metre yapı yaklaşma mesafesi bulunan yerlerde en fazla 3 metre, 3 metre çekme mesafesi bulunan yerlerde ise en fazla 2 metre derinliğinde kapalı ticari kullanım önerilebileceğini belirten Şahin, böylece kalan alanın yaya geçişine, bina girişçıkışlarına, arka bahçedeki otopark erişimine ve acil müdahale imkânlarına katkısının korunacağını söyledi.

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Bu tür uygulamaların mimar tarafından özel olarak projelendirilmesi, belediye onayından geçmesi ve ilgili bağımsız bölümlerin tapudaki yönetim planlarıyla uyumlu hale getirilmesi gerektiğini kaydeden Şahin, mimari bütünlük içinde tasarlanması gereken bu çözümlerde, hiçbir şartta kaldırımların işgal edilmesine ve yaya güvenliğinin zedelenmesine izin verilmemesi gerektiğini vurguladı.

Çatı arası kullanımlarında hafif çelik sistemler

Çatı arası kullanımlarına da değinen Şahin, özellikle ayrık nizamlı, yeterli parsel büyüklüğüne ve uygun son kat döşeme alanına sahip yapılarda farklı çözümlerin geliştirilebileceğini söyledi. Betonarme kolonkiriş sisteminin son kat döşemesinde tamamlanıp, üzerine ilave ağır betonarme taşıyıcılar eklemek yerine, mühendislik hesapları yapılmış hafif çelik çatı sistemlerinin tercih edilebileceğini belirten Şahin, böylece yapıya gelen ek yüklerin azaltılacağını; daha hafif, esnek ve hızlı uygulanabilir çözümlerin elde edilebileceğini ifade etti.

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Bu yaklaşımın her yapı için uygun olmadığını da vurgulayan Şahin, bitişik nizamlı yapılarda, küçük parsellerde ve mevcut yapı güvenliğinin elverişli olmadığı durumlarda aynı sonuçların beklenmemesi gerektiğini söyledi. Bu tür uygulamaların mutlaka statik ve deprem performansı değerlendirmesi ile gerekli izin süreçlerine uygun biçimde gerçekleştirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

"İmar komisyonlarında en az bir mimar yer almalı"

Mimarların yalnızca proje üreten değil, kentlerin sorunlarına çözüm geliştiren ve tasarımlarıyla kent yaşamına katkı sunan meslek insanları olduğunu belirten Şahin, yerel yönetimlerin imar düzenlemelerinde mimarların ve meslek odalarının bilgi ve deneyimlerinden daha fazla yararlanması gerektiğini ifade etti.

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Bu kapsamda somut bir öneri de paylaşan Şahin, büyükşehir, il ve ilçe belediye meclislerinin imar komisyonlarında en az bir mimarın üye olarak görev almasının önemli bir katkı sağlayacağını belirtti. Böylece imar kararlarının mimari, kentsel ve toplumsal etkilerinin mesleki bir bakış açısıyla daha etkin değerlendirilebileceğini kaydetti.

Ruhsatsız ve mevzuata aykırı yapılaşmaya hiçbir şartta izin verilmemesi gerektiğini de vurgulayan Şahin, önerilerinin tamamının bilimsel esaslara dayanan, yasal çerçevede uygulanabilir ve kent yararını gözeten yaklaşımlar olduğunu ifade etti. Şahin, "Amacımız daha fazla yapılaşma değil; insanı, çevreyi ve deprem gerçeğini önceleyen, daha güvenli, dengeli ve yaşanabilir bir Balıkesir oluşturmaktır. Kentlerin geleceği tek bir kurumun veya meslek grubunun değil, hepimizin ortak sorumluluğudur. Yerel yönetimlerden meslek odalarına, üniversitelerden kentlilere kadar tüm paydaşların katkısıyla Balıkesir'in geleceğini birlikte tasarlayabiliriz" dedi.