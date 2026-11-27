Yeni Partili Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler annesi Meryem Deveciler’i kaybetti. Meryem Deveciler için Kocacamide kılınan cenaze namazı yüzlerce vatandaşı buluşturdu.

Burhaniye’de Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler’in 93 yaşındaki annesi Meryem Deveciler hayatını kaybetti. Meryem Deveciler için Kocacamide, Müftü Mehmet Tüfekçioğlu’nun kıldırdığı cenaze namazına Burhaniye Kaymakamı Cumali Atilla ile Yeni Parti Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı ile CHP İl Başkanı Dr. Fikret Şahin ve yüzlerce vatandaş katıldı. Cami avlusunda taziyeleri Başkan Deveciler ile kardeşi Birol Deveciler ve enişteleri İsa Bolal ile torun Mehmet Deveciler kabul etti. Meryem Deveciler, Kocacamide kılınan namazın ardından Geriş Mezarlığında toprağa verildi. Çok sayıda vatandaş, sosyal medyada taziye mesajı yayınladı.