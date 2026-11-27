Balıkesir'in Edremit ilçesindeki Kaz Dağları ve eteklerinde bu yıl 10.'su düzenlenecek Kar Spor İda Ultra'nın basın toplantısı gerçekleştirildi. Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, "İda Ultra, bölgemizin marka değerlerinden biri haline geldi" dedi.

Hattuşa Vacation Thermal Club'ta düzenlenen basın toplantısına; Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Aytekin Durmaz, Edremit Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Fethi Bilge, Kar Spor İda Ultra Yarış Direktörü Polat Dede ve çok sayıda davetli katıldı.

Mehmet Ertaş: "İda Ultra, bölgemizin marka değerlerinden biri haline geldi"

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Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, İda Ultra'nın 10 yıllık süreçte Kaz Dağları'nın doğal güzelliklerini ve bölgenin turizm potansiyelini uluslararası alanda tanıtan önemli bir organizasyona dönüştüğünü belirtti. Ertaş, "10 yıldır Kaz Dağları'nın doğasını ve bölgemizin turizm potansiyelini dünyaya tanıtan çok önemli bir organizasyondayız. İlk yıllarından bu yana büyüyerek uluslararası bir boyuta ulaşan İda Ultra, bölgemizin marka değerlerinden biri haline geldi. 10 ülkeden bin 540 sporcunun katılacağı yarış, sporcuların fiziksel dayanıklılıklarını sınamanın yanı sıra turizm tanıtımıyla da öne çıkıyor. Spor turizmi, Edremit'in turizm çeşitliliği açısından önemli bir yere sahip. İlçemizin yalnızca yaz aylarında değil, yılın farklı dönemlerinde de ziyaret edilen bir yer olduğunu göstermek istiyoruz. Doğaya saygılı ve çevre hassasiyeti gözetilerek gerçekleştirilen organizasyonun sürdürülebilir turizme katkı sağlayacağına inanıyoruz. İda Ultra'nın daha da büyümesini diliyor, emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum. Kaz Dağları'nın eşsiz doğasında mücadele edecek sporcularımıza başarılar diliyorum" dedi.

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Aytekin Durmaz: "Sporcular, Balıkesir'in eşsiz doğasını keşfetme fırsatı bulacak"

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Aytekin Durmaz, Kar Spor İda Ultra'nın kentin doğal ve kültürel zenginliklerinin tanıtımına sağladığı katkıya dikkat çekerek, "Kuzey Ege'nin büyüleyici atmosferinde gerçekleştirilen İda Ultra, yalnızca bir koşu organizasyonu değil, aynı zamanda dayanıklılığın ve sporun bir araya geldiği önemli bir etkinlik. Bölgenin doğal ve tarihi güzelliklerini spor aracılığıyla çok sayıda insanla buluşturması, kentimizin tanıtımına da önemli katkı sağlıyor. Altı farklı parkurda mücadele edecek sporcular, Balıkesir'in eşsiz doğasını keşfetme fırsatı bulacak. Ormanları, tarihi mirası ve turizm potansiyeliyle güçlü bir şehir olan Balıkesir'de bu organizasyonun 10 yıldır sürdürülmesinde emeği bulunan herkese teşekkür ediyorum. Tüm sporculara başarılar diliyorum" diye konuştu.

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Fethi Bilge: "İda Ultra, sporcu sayısını her yıl artırarak yoluna devam ediyor"

Edremit Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Fethi Bilge, İda Ultra'nın 10. kez düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "İda Ultra, sporcu sayısını her yıl artırarak yoluna devam ediyor. Çevreci bir organizasyon olma özelliği taşıyan yarışta parkurlar tamamen temizlenerek doğa kirliliğinin önüne geçiliyor. Gönüllü desteğiyle biz de bu konuda katkı sunduk. Kaz Dağları'nda sporcuların disiplin ve iradelerini sınadığı bu yarışın organizasyonunu gerçekleştirmek de kolay değil. Kamu kurumlarının yanı sıra sponsorların desteğiyle ortaya güzel bir organizasyon çıkıyor" ifadelerini kullandı.

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Polat Dede: "2016 yılında başlayan serüvenimiz büyüyerek devam ediyor"

Kar Spor İda Ultra Yarış Direktörü Polat Dede, 2016 yılında başlayan organizasyonun 10. yılında katılım açısından yeni bir rekora ulaştığını söyledi. Dede, "2016 yılında başlayan serüvenimiz büyüyerek devam ediyor. Bu yıl için rekorlar senesi diyebiliriz. Altı parkurda 1.540 sporcu yer alacak. Geçtiğimiz yıla göre sporcu sayımızda yüzde 60 artış var. Amacımız, Balıkesir'in doğasının spor yapmak için ne kadar elverişli olduğunu göstermek ve bu muhteşem coğrafyayı tüm dünyaya tanıtmak. Bu yıl altı farklı parkurumuza mitolojinin önemli isimlerinin adlarını verdik" dedi.

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Kar Spor İda Ultra'da yarın uzun mesafeli parkurların startı verilecek. İda Ultra (105K) ve Hades (66K) parkurlarında yarışlar saat 08.00'de başlayacak. Zeus (44K) ve Poseidon (30K) parkurlarının startı saat 10.00'da Hattuşa Thermal Otel'den verilecek. Aynı saatte Afrodit (15K) parkurunda mücadele edecek sporcular da Yeşilyurt Meydanı'ndan yarışa başlayacak.