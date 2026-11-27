Burhaniye ilçesinde, Müftü Mehmet Tüfekçioğlu cami ziyaretlerine devam ediyor. Sabah namazını Ören Camiinde kılan Tüfekçioğlu, cemaatle tanışırken, sohbet etti.

Burhaniye Müftüsü Mehmet Tüfekçioğlu, ilçedeki camileri ziyaret etmeye devam ediyor. Ören Camiini ziyaret eden Tüfekçioğlu, cemaatle ile sohbet etti. Sabah namazınıda kıldıran Müftü Mehmet Tüfekçioğlu, cami ziyaretlerinin devam edeceğini söyledi. Namaz sonrası imam Kadir Özdemir ve cemaatle sohbet eden Tüfekçioğlu. "İlçemizde 45 camimiz bulunmaktadır. Her vakti farklı camide kılmaya çalışıyorum. Bu sabahda Ören camisindeyiz. Cemaatimizle tanıştık. Onlarla sohbet ettik. Ziyaretlerimiz devam edecek" dedi