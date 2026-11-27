Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Edremit Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda düzenlenen 10 il merkezli yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 37 şüpheliden 29'u tutuklandı. Şüphelilerin toplam 3 milyar 342 milyon 605 bin TL işlem hacmine ulaştıkları belirlendi.

Edremit Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "yasa dışı bahis oynanmasına yer ve imkan sağlamak" ile "para nakline aracılık etmek" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında teknik ve fiziki takip gerçekleştirildi. Balıkesir polisinin yaptığı çalışmalarda, şüphelilerin örgütlü şekilde banka hesabı toplayarak yasa dışı bahis sitelerine havuz hesapları oluşturduğu ve elde edilen suç gelirlerini kripto varlık cüzdanlarına aktardığı tespit edildi. Yapılan incelemelerde şebekenin toplam işlem hacminin 3 milyar 342 milyon 605 bin TL'ye ulaştığı ortaya çıkarıldı.

REKLAM

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından Balıkesir merkezli olmak üzere Kütahya, Antalya, Burdur, İstanbul, Ankara, Kocaeli, Bilecik, Isparta ve Ordu illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 37 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 37 şüpheliden 29'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.