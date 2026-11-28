Balıkesir'de "Mavi Vatan Ekseninde Doğu Akdeniz ve Kıbrıs" konulu panel gerçekleştirildi.

Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla başladı.

Açılış konuşmasını Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın yaptığı panelde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Müstafi Tümamiral Prof. Dr. Cihat Yaycı konuşmacı olarak yer aldı.

Ersin Tatar, Kıbrıs-Türkiye ilişkilerinin önemine değinerek, adadaki varlığın sürdürülebilmesi için Türkiye'nin desteğinin vazgeçilmez olduğunu söyledi.

Türkiye'nin garantörlük hakkından vazgeçmemesi gerektiğini belirten Tatar, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin adada bulunması oradaki barışın, huzurun ve istikrarın teminatıdır." dedi.

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Kıbrıs'ın tarihi ve stratejik önemine dikkati çeken Tatar, KKTC'nin Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanları ve Mavi Vatan açısından önemli bir konumda bulunduğunu ifade etti.

Tatar, iki devletli çözüm politikasının Kıbrıs Türk halkının geleceği bakımından önem taşıdığını kaydetti.

Müstafi Tümamiral Prof. Dr. Cihat Yaycı ise Mavi Vatan kavramının yalnızca denizlerdeki askeri varlığı değil, Türkiye'nin denizlerdeki ekonomik ve hukuki haklarını da kapsadığını anlattı.

Denizlerin ülke ve vatan anlayışının önemli bir parçası olduğunu vurgulayan Yaycı, "Mavi Vatana sahip çıkmak Türk milletinin geleceğine sahip çıkmak demektir." ifadesini kullandı.

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Kara sularının genişletilmesinin ortak kullanım alanlarını daraltacağını savunan Yaycı, Mavi Vatan'ın korunmasının stratejik önem taşıdığını belirtti.

Panel, katılımcıların değerlendirmeleri ve soru ve cevap bölümünün ardından sona erdi.