Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından restorasyon ve çevre düzenleme çalışmaları tamamlanan 14. yüzyıl mirası Oğul Paşa Türbesi, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın katıldığı törenle açıldı. "Gönülde millet, gönülden hizmet anlayışıyla 20 ilçemizde kültürel mirasımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz" dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, restorasyon ve çevre düzenleme çalışmaları tamamlanan Oğul Paşa Türbesi'nin açılışına katıldı. Törene Akın'ın yanı sıra Bigadiç Belediye Başkanı Mustafa Göksel, siyasi parti temsilcileri, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları, muhtarlar, basın mensupları ve vatandaşlar katıldı.

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Bigadiç ilçesi İskele Mahallesi'nde merkez mezarlığı içerisinde yer alan tarihi Oğul Paşa Türbesi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin yürüttüğü restorasyon çalışmalarıyla yeniden ayağa kaldırdı. Türbenin açılış töreninde konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Bigadiç'in yüzyıllardır toprakların hafızasını taşıyan çok kıymetli bir eseri yeniden geleceğe emanet etmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Bir şehrin suyuna, toprağına sahip çıkmak kadar tarihine, kültürüne ve manevi mirasına da sahip çıkmanın önemli olduğunu belirten Akın, "İçinde ikisi çocuk olmak üzere yedi mezarın bulunduğu Oğul Paşa Türbesi de Balıkesir'imizin yüzyıllara uzanan tarihinin sessiz tanıklarından biridir. Karesi Beyliği döneminin izlerini taşıyan bu kıymetli yapı, Selçuklu geleneğinden Osmanlı türbe mimarisine uzanan tarihi birikimin önemli örnekleri arasında yer alıyor. Eldeki verilere göre 14. yüzyıl sonlarına ait olduğu düşünülen bu emaneti, tarihi kimliğini ve mimari karakterini koruyarak restore ettik. Çevre düzenlemesini tamamladık. Bugün yeniden Bigadiç'imizle buluşturuyoruz" şeklinde konuştu.

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"Milletimizin gönül erleri olarak çalışıyoruz"

"Bizim medeniyetimizde tarihi eserler, geçmişle bugün arasında kurulan birer gönül köprüsüdür." diyen Akın, "Her eser bir hatırayı, bir emeği, bir hayatı ve bizden önce bu topraklarda yaşayanların izlerini taşır. O nedenle Oğul Paşa Türbesi'nde yaptığımız çalışma bizim için bir restorasyondan daha fazlasıdır. Geçmişten aldığımız emaneti geleceğe ulaştırmanın sorumluluğudur. Anadolu'nun dört bir yanında bu büyük medeniyetimizin izleri var. Camilerimiz, türbelerimiz, hanlarımız, köprülerimiz, çarşılarımız Her biri, Türk milletinin bu topraklarda yüzyıllar boyunca oluşturduğu büyük birikimin bir parçasıdır. Balıkesir'imiz de bu tarih içinde çok özel bir yere sahiptir. Karesi Beyliği'nden Milli Mücadele'ye, Kuvayımilliye'den Cumhuriyet'e uzanan köklü geçmişimiz bize kim olduğumuzu, nereden geldiğimizi ve geleceğe hangi değerlerle yürüyeceğimizi anlatır. Biz de medeniyetimizden aldığımız mirasla, Cumhuriyetimizin bize yüklediği sorumlulukla milletimizin gönül erleri olarak çalışıyoruz. Gönülde millet, gönülden hizmet" sözümüzün özü de budur" şeklinde konuştu.

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"20 ilçemizde tarihimize sahip çıkacağız"

Milletin gönlünde yer etmiş değerleri korumanın, tarihin izlerini yaşatmanın ve çocuklara güçlü bir miras bırakmanın da önemine dikkat çeken Akın, "Bigadiç'ten Edremit'e, Bandırma'dan Dursunbey'e kadar 20 ilçemizde bu anlayışla çalışmaya devam edeceğiz. Balıkesir benim ailem. Bu ailenin geçmişinden aldığımız değerleri geleceğe taşıyacak, Balıkesir'imize gönülden hizmet etmeye devam edeceğiz. Oğul Paşa Türbesi'nin restorasyonunda emeği geçen çalışma arkadaşlarıma, uzmanlarımıza ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Bu kıymetli eserin Bigadiç'imize ve Balıkesir'imize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.