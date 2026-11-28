Balıkesir Üniversitesi Havran Meslek Yüksekokulu öğrencileri, akademik ve idari personeli; Kaz Dağları’nın eşsiz doğasında unutulmaz bir gün geçirdi. Bölgenin zengin biyolojik çeşitliliğinin keşfedildiği keyifli etkinlikte, doğa yürüyüşünün yanı sıra mantar konusunda uzman rehber eşliğinde yörede yetişen mantar türleri yakından tanındı.

Katılımcılar hem mantarların doğal yaşam içindeki yerini öğrendi hem de doğada güvenli hareket etmenin inceliklerini deneyimledi. Doğadaki mantarların zehirli türlerle karıştırılma riski nedeniyle etkinlik baştan sona uzman kontrolünde gerçekleştirildi. Katılımcılara yalnızca uzmanlarca kesin olarak tanımlanan mantarların tüketilmesi gerektiği ve hiçbir işlemin zehirli mantarları güvenli hâle getirmeyeceği bir kez daha hatırlatıldı.

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Etkinliğe katılan öğrenciler, "Doğa sevgisinin pekiştirildiği, sınıf ve ofis ortamının dışında dayanışmanın güçlendirildiği güzel günde emeği geçen herkese ve değerli rehbere teşekkür ediyoruz" diye konuştu.