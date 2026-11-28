Balıkesir'in kırsal Atköy Mahallesi'nde yaşayan Şuheda Kırbıyık, eşinin öldürülmesinin ardından çevresindekilerin "Tek başına yapamazsın, hayvanları sat" sözlerine rağmen hayvancılığı bırakmadı. Üç çocuğunun geçimini koyun ve inek yetiştirerek sağlayan Kırbıyık, azmiyle örnek oldu.

Balıkesir'in Altıeylül ilçesine bağlı kırsal Atköy Mahallesi'nde yaşayan üç çocuk annesi Şuheda Kırbıyık, eşinin 3 yıl önce öldürülmesinin ardından tüm zorluklara rağmen hayvancılığı sürdürerek çocuklarının geçimini sağlıyor.

Eşinin vefatından sonra çevresindekilerin tek başına hayvancılık yapamayacağını söyleyerek hayvanlarını satmasını tavsiye ettiği Kırbıyık, çocuklarının geleceği için mücadele etmekten vazgeçmedi. Yaklaşık 6070 koyun ve 56 inekle hayvancılık yapan Kırbıyık, hem annelik hem de hayvan yetiştiriciliği sorumluluğunu tek başına üstleniyor.

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Her sabah erkenden kalkarak güne ineklerini sağmakla başlayan Kırbıyık, ardından çocuklarını okula bırakıyor. Günün geri kalanında koyunları ve diğer hayvanlarıyla ilgilenen Kırbıyık, öğleden sonra da bakım çalışmalarını sürdürüyor.

Yaşları 10 ile 17 arasında değişen üç çocuğundan birinin beyin ameliyatı geçirdiğini, diğerinin ise özel eğitim ihtiyaca sahip olduğunu belirten Kırbıyık, çocuklarının bakımını ve eğitim hayatını da aksatmadan sürdürmeye çalışıyor.

Geçimini kuzulardan, ineklerin sütünden ve eşinden kalan yaklaşık 20 bin lira emekli maaşından sağlamaya çalışan Kırbıyık, hayvancılığın ekonomik yükünün her geçen gün arttığını ifade etti.

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Eşinin ölümünden sonra hayvancılığı bırakması yönünde telkinler aldığını anlatan Kırbıyık, buna rağmen çocukları için mücadelesini sürdürdüğünü söyledi. Kırbıyık: "Eşim öldükten sonra tek başıma yapamayacağımı söylediler. Yorulacağımı, tükeneceğimi söylediler. Ama ben çocuklarım için yapmaya çalışıyorum. Ne kadar yorulsam, tükensem de devam ettirmeye çalışıyorum. Mecburum, çocuklarım için bu işi sürdürmek zorundayım." dedi.

Kendisine ait tarlası bulunmadığı için arazi kiraladığını, ekim ve yem giderlerinin de bütçesini zorladığını dile getiren Kırbıyık, artan yem fiyatları nedeniyle zaman zaman hayvanlarının ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çektiğini kaydetti.

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Başka bir işte çalışmasının çocuklarını yalnız bırakmasını gerektireceğini belirten Kırbıyık, bu nedenle hayvancılığı sürdürmek zorunda olduğunu ifade etti.

Hayvanlarına duyduğu sevginin kendisine güç verdiğini anlatan Kırbıyık, yaşadığı bütün zorluklara rağmen mesleğinin güzel yanlarının da bulunduğunu belirtti.

Kırbıyık, "Her koyunum doğurduğunda sanki ilk günkü gibi bu işe başlamışım gibi heyecanlanıyorum. Kuzusunu yaşatmaya çalışıyorum, emziriyorum. İneğim buzağılayınca ayrı bir sevinç yaşıyorum. Sütünü sağdığımda çocuklarımın rızkını kazandığımı bilmek beni mutlu ediyor. Hayvanlarımı çok seviyorum, bu yüzden satmaya kıyamıyorum." diye konuştu.

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Ortağı olduğu Atköy Kooperatifi aracılığıyla yürütülen çalışmalar kapsamında HAYKOOP tarafından "Mücadeleci Kadın" ödülüne layık görülen Kırbıyık, ödülünü Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın elinden aldı.

Ödülden dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirten Kırbıyık, kendisinin hatırlanmasının ve mücadelesinin görünür olmasının kendisini duygulandırdığını söyledi.

Hayvancılığı sürdürebilmek için en büyük ihtiyacının yem desteği olduğunu vurgulayan Kırbıyık, yetkililerden destek beklediğini dile getirdi.

Özellikle kuzuların beslenmesi konusunda zorlandığını belirten Kırbıyık: "Devletten kuzularım için yem yardımı ve destek istiyorum. Yem fiyatları çok yüksek. Tek başına bir kadın olarak bütün masrafları karşılamak zor oluyor. Hayvanlarım için yem ve yiyecek desteği alabilirsem ya da daha uygun fiyatlarla yem temin edebilirsem çok mutlu olurum." ifadelerini kullandı.