İstanbul’da düzenlenen XI. Uluslararası Gastromasa Gastronomi Konferansı ve Fuarı’nda Ayvalık’ın yöresel lezzetleri ve kadın emeğiyle hazırlanan ürünleri tanıtıldı. Organizasyona katılan ve Ayvalık Beleidye Başkanı Mesut Ergin’in öncülüğünde kurulan S.S. Ayvalık Üretim ve Pazarlama Kooperatifi, ürünlerini gastronomi dünyasının temsilcileriyle buluşturdu.

Dünyanın önemli gastronomi organizasyonları arasında gösterilen XI. Uluslararası Gastromasa Gastronomi Konferansı ve Fuarı, 2627 Kasım 2026 tarihlerinde İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Bu yıl "Kültür ve Etkileşim" temasıyla düzenlenen organizasyonda Ayvalık da yöresel lezzetleriyle yer aldı.

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Ayvalık Ticaret Odası öncülüğünde, Ayvalık Belediyesi ile ortak platformda düzenlenen organizasyona S.S. Ayvalık Üretim ve Pazarlama Kooperatifi de katıldı. Kooperatif standında, Ayvalık Belediyesi’ne ait zeytinliklerde üretilen coğrafi işaretli zeytinyağı ve zeytinlerin yanı sıra kadın emeğiyle hazırlanan yöresel ürünler tanıtıldı.

"Tarladan Sofraya" anlayışıyla hazırlanan salça çeşitleri, tarhana, erişte, kozalak şurubu, reçel ve sirke gibi ürünler, fuar ziyaretçilerinin ve gastronomi dünyasının temsilcilerinin beğenisine sunuldu.