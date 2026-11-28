Ayvalık'ta park bahçeler ekiplerinden kış mesaisi Parklarda budama, sahilde bakım
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Ayvalık Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kış mevsimi öncesinde kent genelindeki park, yeşil alan ve sosyal yaşam noktalarında bakım çalışmalarını sürdürüyor. Ağaç ve bitkiler budanırken çim biçme, çevre temizliği ve kent mobilyalarının bakımonarımı da yapılıyor.
Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; Ayvalık Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kış mevsimi öncesinde kent genelindeki park, yeşil alan ve sosyal yaşam noktalarında bakım çalışmalarını sürdürüyor. Ağaç ve bitkiler budanırken çim biçme, çevre temizliği ve kent mobilyalarının bakımonarımı da yapılıyor.
Çalışmalar kapsamında çalı ve bitkilerde düzenleme yapan ekipler, motorlu tırpanlarla yeşil alanlardaki otları biçiyor. Yüksek dallarda budama çalışmaları yürütülürken, sahil bandındaki bankların bakım ve onarımı da gerçekleştiriliyor. Kıyıdaki birikmiş dal ve bitki atıkları iş makineleriyle temizlenerek bölgeden kaldırılıyor.
Ayvalık’ın farklı noktalarında devam eden çalışmalarla ortak kullanım alanlarının daha düzenli, temiz ve güvenli hale getirilmesi hedefleniyor. Belediye ekiplerinin bakım ve yenileme çalışmalarını kış boyunca sürdüreceği bildirildi.
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