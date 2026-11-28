Futbol: Trendyol 1. Lig
Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakemler: Burak Kamalak, Samet Özkul, Harun Terin
Bandırmaspor: Akın Alkan, Liço, Bruno (Dk. 86 Ahmet Biler), Muhammed Gümüşkaya (Dk. 60 Muhammet Harun Genç), Yusuf Kocatürk, Emirhan Ayhan (Dk. 74 Recep Yalındilek), Ali Ülgen, Kerem Dönertaş (Dk. 74 Enes Çinemre), Hakan Bilgiç, Burak Bekaroğlu, Mulumba
Batman Petrolspor: Muhammed Birkan Tetik, Metehan Mert, Jinho, Biron (Dk. 79 Emirhan Aydoğan), Oğuz Gürbulak, Pedrinho (Dk. 79 Kaiki), Macedo, Ömürcan Artan (Dk. 86 Omar İmeri), Mücahit Albayrak (Dk. 65 Yasir Subaşı), Polat Yaldır (Dk. 65 Benny), Sami Gökhan Altıparmak
Goller: Dk. 39 ve Dk. 90+2 Gökhan Altıparmak, Dk. 54 Mücahit Albayrak, Dk. 72 Yasir Subaşı (Batman Petrolspor), Dk. 67 Yusuf Kocatürk (Bandırmaspor)
Kırmızı kart: Dk. 83 Hakan Bilgiç (Bandırmaspor)
Sarı kartlar: Dk. 43 Pedrinho (Batman Petrolspor), Dk. 56 Emirhan Ayhan (Bandırmaspor)
BALIKESİR
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