Bandırmaspor - Batman Petrolspor: 1-4
STAT: Bandırma 17 Eylül
HAKEMLER: Burak Kamalak, Samet Özkul, Harun Terin
BANDIRMASPOR: Akın Alkan, Hakan Bilgiç, Burak Bekaroğlu, Ali Ülgen, Kerem Dönertaş (Dk.75. Enes Çinemre),Yusuf Kocatürk, Emirhan Ayhan, (Dk.73 Recep Yalın Dilek), Mulumba, Liço, Muhammed Gümüşkaya, (Dk. 59 Muhammet Harun Genç), Bruno, (Dk.87 Ahmet Biler)
BATMAN PETROLSPOR; Muhammed Birkan Tetik, Ömürcan Artan (Dk. 85 Omer İmeri), Macedo, Mücahit Albayrak (Dk.65. Benny), Metehan Mert, Jo, Oğuz Gürbulak, Gökhan Altıparmak, Polat Yaldır (Dk. 65. Karahan Yasir Subaşı), Biron (Dk.79 Kaiki), Pedrinho (Dk.79 Emirhan Aydoğan),
GOLLER; Dk. 39 Gökhan Altıparmak, Dk. 54 Mücahit Albayrak, Dk. 72 Karahan Yasir Subaşı, Dk. 90+2 Gökhan Altıparmak (Batman Petrolspor) Dk. 67 Yusuf Kocatürk (Bandırmaspor)
KIRMIZI KART: Dk. 83 Hakan Bilgiç (Bandırmaspor)
SARI KARTLAR; Dk.43 Pedrinho (Batmanspor) Dk. 56 Emirhan Ayhan (Bandırmaspor)
TFF 1'inci Lig'in 16'ncı haftasında Bandırma’da oynanan karşılaşmada Batman Petrolspor, Bandırmaspor’u 4-1 mağlup etti.
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