Trendyol 1. Lig’in 16. haftasında oynanan BandırmasporBatman Petrokspor maçının ardından her iki takımın teknik direktörü açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Bandırmaspor, konuk ettiği Batman Petrokspor'a 41 mağlup oldu. Müsabakanın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Batman Petrolspor Teknik Direktörü Selçuk Şahin, "Güzel bir gün bizim için. Zaten bütün planlarımız kazanmak üzerineydi. Dörtbeş haftadır deplasmanda kazanamıyorduk. Mutlaka kazanmamız gereken bir maç olarak düşündük ve ona göre hazırlandık. Tabii rakibimiz yeni bir teknik adam değişikliğiyle maçına çıktı. Biraz geçen haftayı baz alarak analizlerle hazırlandık. Maça iyi hazırlandığımızı düşünüyorum. Çok fazla futbol oynamaya elverişli bir zemin olmasa da olabildiğince oyunumuzu oynamaya, topu tutmaya çalıştık. Planladığımız birçok şey gerçekleşti. Maçı belki daha erken koparabilirdik ama kazandığımız için mutluyuz. İlk yarının sonuna kadar kazanarak üst sıralarda kalmaya devam etmek istiyoruz. Oyuncularımızın, ilk 11'de başlayan ve sonradan oyuna giren futbolcularımızın performansından memnunum" dedi.

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Mustafa İzgi: "Camiamızdan özür diliyoruz"

Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa İzgi ise alınan farklı mağlubiyetten dolayı üzgün olduklarını belirterek, "Öncelikle camiamızdan böyle bir sonuçla ayrıldığımız için özür diliyoruz. Mücadele ve oyun olarak değerlendirdiğimizde sayısal, nitelik ve nicelik açısından çok eksik durumdayız. Buna rağmen yeteri kadar pozisyon yakaladığımızı düşünüyorum. Sadece pozisyonları final ve sonuçlandırma kısmında değerlendirme konusunda problemler yaşadık. Rakip de bulduğu her pozisyonu değerlendirdiği için böyle bir sonuç ortaya çıktı. Bu şekilde oynamak zorundayız. Oyun tarzımızı ve stratejimizi değiştirmek zorundaydık. Bu tür maçların da böyle geçmesi bekleniyor. Atan taraf olamadık, bunun üzüntüsünü yaşıyoruz. Toparlanmak zorundayız. Kulüp olarak, camia olarak en kısa zamanda toparlanıp tekrar eski günlerimize döneceğiz" ifadelerini kullandı.