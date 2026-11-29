Balıkesir Üniversitesi öğrenci topluluklarıyla kahvaltıda bir araya gelen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, "Gençlerimizle bir araya gelmek, fikirlerini dinlemek bizler için çok kıymetli. Sizlerin hayalleri benim hedefimdir. Gönülde millet olunca gönülden hizmet oluyor. Sizler de gönlümüzdesiniz" dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Balıkesir Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Öğrenci Topluluk başkanları ve başkan yardımcılarıyla düzenlenen kahvaltı programında bir araya geldi. Programa Büyükşehir Belediyesi'nin daire başkanları da katıldı. Öğrencilerle tek tek selamlaşan Akın, kahvaltının ardından gençlerle sohbet etti. Gençlerin kültürden sanata, spordan bilime, ulaşımdan sosyal sorumluluk projelerine kadar geliştirdiği projeler hakkında bilgi aldı. Gençlerin, Balıkesir’e dair beklentilerini ve Büyükşehir Belediyesi'nden beklentilerini not eden Akın, ilgili daire başkanlarına taleplerin hızlıca değerlendirilmesi ve çözüme kavuşturulması talimatını verdi. Balıkesir’de gençlerin şehir yönetiminde aktif söz sahibi olmasını istediklerini söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, gençlerin hayallerinin kendisinin hedefi, isteklerinin ise kendisinin yol haritası olduğunu söyledi.

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Ulaşımdan spora kültürden sanata her alanda öğrencilerin yanında olduklarını ifade eden Akın, "Üniversite hayatının en güzel taraflarından biri, insanın kendisini keşfetmesidir. Yeni arkadaşlıklar kurarsınız, farklı düşüncelerle tanışırsınız, bazen bir fikrin peşinden gider, bazen de hiç aklınızda olmayan bir alanda kendinizi geliştirirsiniz. Öğrenci toplulukları da bunun en güzel adreslerinden biridir. Bir araya geliyor, fikir üretiyor, sorumluluk alıyor ve o fikirleri gerçeğe dönüştürmek için emek veriyorsunuz. Üstelik bütün bunları derslerinizin ve sınavlarınızın arasında başarıyorsunuz. İşte bu yüzden yaptığınız işi çok kıymetli buluyorum. Her birinizi gönülden kutluyorum. Gençlerimizle bir araya gelmek, fikirlerini dinlemek bizler için çok kıymetli. Sizlerin hayalleri benim hedefimdir. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün geleceği emanet ettiği gençlerimizin ortaya koyduğu her proje, dile getirdiği her talep bizler için çok kıymetli. Daire başkanlarımızda toplantımızda bizlerle. Çünkü sorunlarınıza anında çözüm üretmek, projelerinize omuz vermek istiyoruz. Gençlerimizin enerjisi ve vizyonu bir şehrin en büyük gücüdür" şeklinde konuştu.

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Balıkesir'i büyük bir aile olarak gördüğünü söyleyen Akın, gençlerinde bu ailenin en değerli fertlerinden biri olduğunu belirtti. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak kültürden sanata, spordan bilime, sosyal sorumluluk çalışmalarından gönüllülük faaliyetlerine kadar üretilen tüm güzel fikirlerde gençlerin yanınızda olmak istediklerini dile getiren Akın, "Belediyemizin imkanlarını gençlerimizin üretkenliğiyle buluşturalım. Birlikte etkinlikler düzenleyelim, yeni çalışmalar başlatalım. Bir fikriniz olduğunda belediyemizin kapısını çalmakta tereddüt etmeyin. Bizim anlayışımız belli: Gönülde millet, gönülden hizmet. Sizler, gönlümüzdesiniz. Bütün öğrenci topluluk başkanlarımıza emekleri, gayretleri ve sorumluluk üstlendikleri için teşekkür ediyorum" dedi.