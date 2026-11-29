Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü, 6831 sayılı Orman Kanunu kapsamında hak sahibi vatandaşlara yönelik yakacak odun desteğini 2026 yılında da sürdürdü. Kasım ayı itibarıyla piyasa değeri 100 milyon lira olan 78 bin ster yakacak odun, hak sahiplerine 21 milyon lira bedelle satışa sunuldu.

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma kapsamında, Orman Kanunu'ndan yararlanma hakkı bulunan vatandaşların yakacak odun ihtiyacının karşılanmasına yönelik destek sağlandı.

2026 yılı içerisinde toplam 78 bin ster yakacak odunun satışı gerçekleştirildi. Piyasa değeri yaklaşık 100 milyon lira olan odunlar, 21 milyon lira karşılığında hak sahiplerine ulaştırıldı. Böylece vatandaşlara piyasa değerinin altında yakacak odun temin edilerek ısınma giderlerine katkı sağlandı.

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Ormanların korunmasına da katkı sağlanıyor

Orman Kanunu kapsamında verilen zati yakacak odun hakkının, vatandaşların ısınma ihtiyacını karşılamanın yanı sıra ormanların bakımı ve korunması çalışmalarına da katkı sunduğu belirtildi.

Ormanların sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, hak sahiplerine yönelik yakacak odun desteğinin yılsonuna kadar devam edeceği bildirildi.