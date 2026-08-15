GÜNCELLEME 2 - Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki orman yangını kontrol altında

Yangın, 13 arazöz, 4 su ikmal aracı, 4 helikopter, 4 uçak, 4 iş makinesi ve 40 personelle havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı kırsal Taşköy Mahallesi'ndeki orman dışı alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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