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        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri GÜNCELLEME 2 - Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki orman yangını kontrol altında

        GÜNCELLEME 2 - Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki orman yangını kontrol altında

        Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki orman yangını, havadan ve karadan müdahalelerle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2026 - 16:11 Güncelleme:
        GÜNCELLEME 2 - Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki orman yangını kontrol altında

        Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki orman yangını, havadan ve karadan müdahalelerle kontrol altına alındı.

        İlçeye bağlı kırsal Taşköy Mahallesi'ndeki orman dışı alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Rüzgarın etkisiyle yangın ormanlık alana sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Yangın, 13 arazöz, 4 su ikmal aracı, 4 helikopter, 4 uçak, 4 iş makinesi ve 40 personelle havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı.

        Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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