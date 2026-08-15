GÜNCELLEME - Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki orman yangınına müdahale ediliyor

Yangını kontrol altına almak için 13 arazöz, 4 su ikmal aracı, 4 helikopter, 4 uçak, 4 iş makinesi ve 40 personelle havadan ve karadan müdahale sürüyor.

İlçeye bağlı kırsal Taşköy Mahallesi'ndeki orman dışı alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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