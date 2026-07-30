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        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri GÜNCELLEME - Balıkesir Gömeç-Ayvalık'taki orman yangınına müdahale sürüyor

        GÜNCELLEME - Balıkesir Gömeç-Ayvalık'taki orman yangınına müdahale sürüyor

        Balıkesir'in Gömeç ilçesinde başlayıp Ayvalık'a sıçrayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2026 - 17:50 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Balıkesir Gömeç-Ayvalık'taki orman yangınına müdahale sürüyor

        Balıkesir'in Gömeç ilçesinde başlayıp Ayvalık'a sıçrayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

        Gömeç'e bağlı Kumgedik Mahallesi kırsalında dün yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye yönlendirilen Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları devam ediyor.

        Gömeç'te çıkıp Ayvalık ilçesine sıçrayan yangına 6 uçak, 7 helikopter, 56 arazöz, 40 itfaiye aracı, 57 su tankeri, 7 ilk müdahale aracı, 139 hizmet aracı, 13 dozer, 25 kepçe ve greyder, 3 TOMA, 920 personel ve 60 orman gönüllüsü müdahalede bulunuyor.

        Yangın alanında 8 ambulans hazır bekletiliyor.


        Risk altında bulunan Ayvalık'a bağlı kırsal Hacıveliler, Tıfıllar ve Bağyüzü Mahallelerinin sakinleri tedbir amaçlı tahliye edildi. Ayrıca 720 küçükbaş ve büyükbaş hayvan da yangın bölgesinden alınarak güvenli alana taşındı.

        AFAD, Kızılay ve UMKE ekipleri bölgede ikamet eden vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak üzere sahada çalışmalarını sürdürüyor.

        Alevlerin arasında kalan İzmir Büyükşehir Belediyesine ait bir su tankeri tamamen yandı.

        Yangında 2'si Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye personeli, biri İzmir Büyükşehir Belediyesi personeli, biri orman işletme personeli ve biri vatandaş olmak üzere 5 kişi yaralandı.

        Ayvalık Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

        Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, yangına müdahale çalışmaları sırasında dumandan etkilenen yaralıları Ayvalık Devlet Hastanesi'nde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

        - Valilik açıklaması

        Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Tahliye edilen Hacıveliler ve Tıfıllar Mahallelerinde gerekli tedbirler alınmış olup olumsuz bir durum yoktur. Çamoba Mahallesi'nde de gerekli tedbirler alınmıştır. Hacıveliler, Kobaşlar ve Bağyüzü Mahalleleri arasında köy merkezlerine uzak olarak başlayan yangın yer yer Bağyüzü Mahallesi'ne yaklaşmaya devam etmektedir. Ayrıca Çamoba Mahallesi doğusundan Kozak yolu istikametine doğru ilerleyen yangının Bergama ilçesine bağlı Demircidere Mahallesi'ne sıçrama riski vardır. Bahse konu yangına hava aracı ve kara unsurlarınca müdahale çalışmaları devam etmektedir."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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