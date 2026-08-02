GÜNCELLEME - Balıkesir'de arazide çıkan yangın kontrol altına alındı

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde arazide çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.



İlçeye bağlı kırsal Yeşilyurt Mahallesi'nde bir arazide henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Yangın, ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı.



Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.



