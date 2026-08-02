GÜNCELLEME - Balıkesir'de arazide çıkan yangın kontrol altına alındı
Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde arazide çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Giriş: 02.08.2026 - 14:31 Güncelleme:
Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde arazide çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
İlçeye bağlı kırsal Yeşilyurt Mahallesi'nde bir arazide henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ