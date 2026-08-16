GÜNCELLEME - Edremit'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Balıkesir'in Edremit ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Giriş: 16.08.2026 - 17:33 Güncelleme:
Balıkesir'in Edremit ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Kırsal Narlı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı.
Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Yangının yıldırım isabet etmesi sonucu çıktığı tahmin ediliyor.
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