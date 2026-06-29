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        Havran'da zeytin bahçesindeki yangından onlarca ağaç zarar gördü

        Balıkesir'in Havran ilçesindeki bir zeytinlik alanda çıkan yangında, çok sayıda zeytin ağacı zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2026 - 09:13 Güncelleme:
        Havran'da zeytin bahçesindeki yangından onlarca ağaç zarar gördü

        Balıkesir'in Havran ilçesindeki bir zeytinlik alanda çıkan yangında, çok sayıda zeytin ağacı zarar gördü.

        Çamdibi Mahallesi'ndeki zeytin bahçesinde bulunan kuru otların henüz belirlenemeyen bir nedenle tutuşmasıyla yangın başladı. Alevler kısa sürede zeytin ağaçlarına sıçradı.

        Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen 2 itfaiye aracı ve 4 personel, yangına müdahale etti. Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çabası sonucu kontrol altına alınan yangın, çevredeki diğer tarım arazilerine yayılmadan söndürüldü.

        Ekipler, bölgede soğutma çalışmalarını tamamladı. ekipler, olay yerinden ayrıldı. Yangın nedeniyle onlarca zeytin ağacının zarar gördüğü tespit edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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