Kazdağları Gastronomi Festivali Edremit'te başladı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen Kazdağları Gastronomi Festivali, gastronomi dünyasının önemli isimlerini ve lezzet tutkunlarını bir araya getirdi. İki gün sürecek festivalde lise, üniversite ve profesyonel kategorilerde düzenlenecek yarışmalarda Altın Kaşık Ödülleri sahiplerini bulacak.

Edremit'te Hattuşa Vacation Thermal Club ev sahipliğinde düzenlenen Kazdağları Gastronomi Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Kazdağları'nın zengin mutfak kültürünü ve yöresel lezzetlerini tanıtmayı amaçlayan festivalin açılışına Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, iş insanı Mehmet Ali Doğan, Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu Başkanı Bayram Özbek ile Balıkesir İl Kültür ve Turizm Müdürü Neslihan Vurucu katıldı. Festivalin ilk gününde liseler arası ekip, kuzu, balık, tatlı ve makarna yarışmaları gerçekleştirildi. Genç şef adayları dereceye girmek için hünerlerini sergilerken, programda zeybek gösterileri ve canlı müzik performansları da yer aldı.

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Festivalin ikinci gününde ise en iyi yöresel yemek yarışması, ekipler arası yarışma ve üniversiteler arası ekip yarışması düzenlenecek. Yarışmaların ardından gerçekleştirilecek törenle Altın Kaşık Ödülleri sahiplerini bulacak. Festival kapsamında gastronomi şöleni, sahne gösterileri, DJ performansı ve çeşitli etkinlikler de ziyaretçilerle buluşacak.

Kazdağları'nın lezzetleri vitrine çıkıyor

Bölgenin gastronomi turizmine katkı sağlaması hedeflenen festivalde, Kazdağları ve Kuzey Ege'nin yöresel ürünleri ile mutfak kültürü ön plana çıkarılıyor. Gastronomi profesyonelleri, öğrenciler ve sektör temsilcilerini buluşturan organizasyonun bölgenin tanıtımına ve turizm hareketliliğine katkı sunması bekleniyor.