Marmara'da gıda işletmelerine ceza
Balıkesir'in Marmara ilçesinde gerçekleştirilen gıda denetimlerinde, mevzuata aykırı faaliyet gösterdiği belirlenen işletmelere idari yaptırım uygulandı.
Balıkesir’in Marmara ilçesinde gerçekleştirilen gıda denetimlerinde, mevzuata aykırı faaliyet gösterdiği belirlenen işletmelere idari yaptırım uygulandı.
Marmara İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla ilçe genelindeki gıda işletmelerini denetledi.
5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında, risk esaslı denetim programı çerçevesinde gerçekleştirilen kontrollerde, mevzuata uygun hareket etmediği tespit edilen işletmelere idari yaptırım uygulandı.
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