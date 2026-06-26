MHP Gömeç Teşkilatı'ndan aşure ikramı

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde MHP İlçe Teşkilatı, Muharrem ayı dolayısıyla aşure ikramında bulundu. Gömeç Meydanı'ndaki programda İlçe Müftüsü Mehmet Ali Bal, dua etti. Daha sonra vatandaşlara aşure ikramı gerçekleştirildi. Aşure ikramında MHP Balıkesir İl Başkanı Niyazi Tunç, MHP Gömeç İlçe Başkanı Muammer Birdar, MHP Burhaniye İlçe Başkanı İsmail Zeybek, MHP Edremit İlçe Başkanı Gökhan Selcan, AK Parti Gömeç İlçe Başkanı Aytekin Öz, meclis üyeleri ve mahalle muhtarları da yer aldı.

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