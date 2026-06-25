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        Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi İletişim Fakültesinde mezuniyet töreni yapıldı

        Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi İletişim Fakültesinde mezuniyet töreni yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2026 - 22:03 Güncelleme:
        Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi İletişim Fakültesinde mezuniyet töreni yapıldı

        Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi İletişim Fakültesinde mezuniyet töreni yapıldı.

        Mehmet Akif Ersoy Konferans Salonu'nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Üniversitenin tanıtım filminin izletilmesinin ardından İletişim Fakültesi öğrencilerinin eğitim hayatı boyunca biriktirdikleri anılardan oluşan ve öğrenciler tarafından hazırlanan video gösterimi gerçekleştirildi.

        Rektör Prof. Dr. İsmail Boz, burada yaptığı konuşmada, öğrencileri mezuniyetlerinden dolayı kutlayarak mezuniyetlerinin hayırlı olmasını temenni etti, gelecekteki yaşamlarında başarılar diledi.


        İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hatice Aydın da mezun öğrencileri tebrik ederek meslek yaşamlarında başarılar diledi.

        Protokol konuşmalarının ardından 2025-2026 eğitim öğretim yılında fakülteyi birincilikle tamamlayan Yeni Medya ve İletişim Bölümü öğrencisi Elif Tıraş, mezuniyet kütüğüne plaket çaktı.

        Tıraş, tüm mezun öğrenciler adına yaptığı konuşmada, yaşadığı mutluluk ve gururu katılımcılarla paylaştı.

        Ardından fakülte genelinde dereceye giren öğrencilere başarı belgeleri ve ödülleri takdim edildi.

        Fakülte birincisi Elif Tıraş'a başarı belgesi ve ödülü Rektör Prof. Dr. İsmail Boz tarafından, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hatice Aydın'ın eşliğinde verildi.

        Fakülte ve bölümlerinde dereceye giren öğrencilere başarı belgeleri ve ödülleri, rektör yardımcıları, genel sekreter ile ilgili bölüm başkanları tarafından takdim edildi.

        Başarı belgesi ve ödül takdimlerinin ardından, günün kalıcı bir hatıraya dönüşmesi amacıyla mezunlar adına gerçekleştirilen fidan bağışlarına ilişkin belgeler öğrencilere sunuldu. Daha sonra akademik ve idari personel tarafından mezun öğrencilere mezuniyet anı belgeleri takdim edildi.

        Belgelerini alan öğrenciler ve aileleri büyük bir heyecan ve mutluluk yaşarken mezuniyet coşkusu fotoğraf ve video çekimleriyle devam etti.

        Tören, mezun öğrencilerin kep atmasıyla sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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