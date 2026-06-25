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        TÜRSAB ihtisas başkanlıklarının aylık olağan toplantısı Antandros Antik Kenti'nde yapıldı

        Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Kültür Turizmi ve Gastronomi Turizmi ihtisas başkanlıklarının, dijital platform üzerinden turizm acenteleriyle yaptıkları aylık olağan toplantısı Balıkesir'de gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2026 - 18:41 Güncelleme:
        TÜRSAB ihtisas başkanlıklarının aylık olağan toplantısı Antandros Antik Kenti'nde yapıldı

        Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Kültür Turizmi ve Gastronomi Turizmi ihtisas başkanlıklarının, dijital platform üzerinden turizm acenteleriyle yaptıkları aylık olağan toplantısı Balıkesir'de gerçekleştirdi.

        Edremit ilçesindeki Antandros Antik Kenti'nde bir araya gelen komisyon başkanları, dijital platform üzerinden hibrit şekilde düzenlenen toplantıda bölgenin turizm potansiyelini ele aldı.


        TÜRSAB Kültür Turizmi İhtisas Başkanı Hakan Çokgezen, AA muhabirine, konusunda uzman seyahat acenteleriyle ortak çalışmalar yürüttüklerini söyledi.


        Çanakkale ve Balıkesir bölgesinin turistik değerlerine işaret eden Çokgezen, "Bölgenin potansiyelini çok iyi biliyoruz. Daha fazla nitelikli turisti buraya nasıl getirebiliriz ve nasıl ortak çalışmalar yapabiliriz diye bölge temsil kurulu üyelerimizle görüşüyoruz." dedi.

        TÜRSAB Gastronomi Turizmi İhtisas Başkanı Mehmet Tümay İmamoğlu ise Balıkesir'in turizm açısından henüz keşfedilmemiş birçok noktaya sahip olduğuna dikkati çekti.

        Balıkesir'in peyniri, zeytini, zeytinyağı ve et ürünleri gibi gastronomik değerlerinin büyük bir cevher olduğunu ifade eden İmamoğlu, "TÜRSAB olarak bu değerlere nasıl dokunuruz, bölgede nasıl ortak çalışmalar yaparız ve acentelerimizi bu konularda nasıl daha yetkin hale getiririz, bunları çalışmak için buradayız. Acentelerimizle uyum içinde bir sinerji oluşturmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

        Altınoluk Tarihi Antandros Şehrini Kurtarma, Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Gülçin Cömert de TÜRSAB'ın girişimini bölgenin tanıtımı ve kültür turizmi açısından çok kıymetli bulduklarını vurguladı.


        Balıkesir İl Kültür ve Turizm Müdürü Neslihan Vurucu, Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Metin Tunçer, TÜRSAB Balıkesir-Çanakkale Bölge Temsil Kurulu Başkanı Fatih Ergün, çeşitli çevre belediyelerden temsilciler ile turizm sektörü paydaşların katıldığı toplantı, bölge turizminin geliştirilmesi ve Antandros Antik Kenti'nin tanıtım stratejilerine ilişkin fikir alışverişiyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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